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  • Газизов: «Вывезли со стадиона «Уфы» свыше тысячи КАМАЗов снега»

Газизов: «Вывезли со стадиона «Уфы» свыше тысячи КАМАЗов снега»

28 февраля 2017, 06:23
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о состоянии стадиона «Нефтяник», на котором команда будет выступать во второй части сезона РФПЛ. По словам Газизова, сотрудники клуба хорошо потрудились для того, чтобы стадион находился в оптимальном состоянии.

– Дело в том, что мы не прекращали работать с момента завершения чемпионата в декабре. Синоптики признают, что эта зима почти по всей стране получилась аномальной. Особенно это касается количества выпавших осадков. Наши сотрудники трудились каждый день, с «Нефтяника» вывезли свыше тысячи КАМАЗов снега! Я благодарен всем работникам ФК «Уфа», потому что проделан титанический труд. Прежде всего благодаря нему мы готовы принимать игры Премьер-лиги – и даже отдавать стадион в аренду другим командам, которые в этом нуждаются. Спасибо хочу также сказать мэрии города и руководству района, они нам очень помогли.

– Благодаря качественной подготовке вам, насколько понимаю, удастся и пополнить клубный бюджет.

– Да. У нас две-три игры проведут самарцы. Причем заработает не только клуб. В Уфу приедут болельщики «Крыльев» и их соперников, будут тратить здесь деньги.

– Сколько стоит аренда «Нефтяника»?

– Опять-таки воздержусь от упоминания цифр. Каждый клуб вправе выставлять свою цену. К примеру, мы в свое время, во время реконструкции «Нефтяника», выступали в Перми, а потом перебрались в Саранск, потому что там было дешевле.

Напомним, что уже 1 марта «Уфе» предстоит принять на своем поле «Анжи» в рамках матча 1/4 финала Кубка России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа
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