«Вольфсбург» объявил о назначении Йонкера главным тренером

«Вольфсбург» объявил о назначении Андриса Йонкера на должность главного тренера. Со специалистом заключен контракт сроком до лета 2018 года.

Голландец входил в тренерский штаб «волков» с 2012 по 2014 год. Также ранее 54-летний наставник был помощником главного тренера в «Барселоне» и «Баварии». Кроме этого, с 2007 по 2009 год он возглавлял «Виллем ll». Последние три сезона Йонкер руководил юношеской академией «Арсенала».

В воскресенье «Вольфсбург» уволил Валерьена Исмаэля по причине неудовлетворительных результатов. После 22-х туров команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 22 очка.