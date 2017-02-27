Алекперов: «Спартак» всегда чемпион»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что отправится в Краснодар для поддержки «Спартака» в поединке 18-го тура РФПЛ против команды Игоря Шалимова. Также бизнесмен подчеркнул, что для него красно-белые всегда остаются чемпионами.

«За «Спартаком» слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как красно-белые играют. Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? «Спартак» всегда чемпион», – сказал Алекперов.

После 17-ти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая «Зенит» на пять очков, а ЦСКА – на восемь. В первом матче после возобновления чемпионата армейцы и петербуржцы проведут очную встречу в Москве.