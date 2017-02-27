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Алекперов: «Спартак» всегда чемпион»

27 февраля 2017, 15:23
22

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что отправится в Краснодар для поддержки «Спартака» в поединке 18-го тура РФПЛ против команды Игоря Шалимова. Также бизнесмен подчеркнул, что для него красно-белые всегда остаются чемпионами.

«За «Спартаком» слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как красно-белые играют. Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? «Спартак» всегда чемпион», – сказал Алекперов.

После 17-ти туров «Спартак» располагается на вершине турнирной таблицы, опережая «Зенит» на пять очков, а ЦСКА – на восемь. В первом матче после возобновления чемпионата армейцы и петербуржцы проведут очную встречу в Москве.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (22)
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oyabun
1488198849
Я тоже приду на игру поддержать любимую команду и обращаюсь ко всем фанатам Спартака, проживающим в Краснодаре - "Приходите, покажите Быкам что и в г.Краснодаре проживает огромная торсида болельщиков Спартака. А главное, чтобы и наши футболисты увидели какая у них поддержка. Это поможет им и в игре."
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sir_Alex
1488199433
Вагит зря не скажет!))
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spartach n1
1488202164
Осталось чуть скоро увидим !
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Микояновский мясокомбинат
1488202961
Алекперов: "Спартак" всегда чемпион на нашем комбинате"
Ответить
kanav67
1488203622
Как минимум две принципиальные ошибки. 1. У Спартака в Краснодаре шансов нет совсем. 2. Лозунг "Спартак всегда чемпион" годится в качестве вывески на психбольнице.
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Диктор
1488204789
Золотые слова.
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Gullit 76
1488205052
Алекперов от Президенства в Азербайджане неизменно отказывается, а тут вдруг тема Спартака зацепила! Не замечал за ним.Чтобы это значило?
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007abdul007
1488206066
чемпион по насмешкам
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Тони Монтана
1488208937
рассмешил. чемпион :D
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BoltCX
1488210150
Хех! с таким настроем и результат не важен.
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