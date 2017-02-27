Карвахаль: «Реал» показал свой характер»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль считает, что не стоит обращать внимания на разговоры вокруг матча с «Вильярреалом», так как самое важное на этом отрезке сезона – набирать очки.

«В игре с «Вильярреалом» для «Реала» наиболее важным было взять свои три очка. «Реал» показал свой характер, добившись этой цели. При счете 0:2 команда среагировала надлежащим образом. Мы все выложились на поле с максимальной отдачей», – приводит слова Карвахаля Bernabeu Digital.

Матч 24-го тура испанской Примеры «Вильярреал» – «Реал» закончился со счетом 2:3.