Симеоне: «В матчах с «Барселоной» мы всегда боролись до конца»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает, что поражение от «Барселоны» никак не влияет на цели команды в текущем сезоне.

«С того момента, когда я возглавил «Атлетико», задачи и цели команды остаются неизменными. И все будет решаться в последних пяти матчах сезона. Только тогда можно будет говорить о месте команды.

Усталость? Я ее не увидел сегодня в действиях своих футболистов. Как и во всех других матчах с «Барселоной», мы боролись до конца. Во всех этих встречах у нас было ощущение, что мы могли выиграть», – сказал Симеоне после матча.

Матч 24 тура испанской Примеры «Атлетико» – «Барселона» закончился со счетом 2:1.