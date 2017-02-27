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«Ростов» должен футболистам зарплату за месяц

27 февраля 2017, 11:03
6

В ближайшее время «Ростов» может окончательно погасить все долги перед своими футболистами. На данный момент задолженность сокращена до одного месяца.

«Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время. Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол», – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, прошедшим летом говорилось о долгах на сумму в 300 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (6)
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vinsent
1488183161
херня...... мне вот директор за 6 месяцев должен и ни че ..... а все потому что один армянский гомосексуалист не заплатил по подряду на детском садике в батайске//// вот вася пусть с этими армянодепутатми разбирается а то на футбол денег нет.....
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ВoВ
1488186451
Это перед игрой с Манчестером мотивируют))) А на самом деле это конечно печально!
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Ще Гевара
1488187101
Наверное, хотят, чтобы Лигу Европы взяли, тогда сразу за всё отдадут.
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simoron81
1488187375
Опять начинается геморрой....губернатор возьмите контроль данный вопрос, если хотите чтобы Ростов МЮ прошёл...
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slavko33002
1488187765
Где деньги за Европу?
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