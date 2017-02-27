«Ростов» должен футболистам зарплату за месяц

В ближайшее время «Ростов» может окончательно погасить все долги перед своими футболистами. На данный момент задолженность сокращена до одного месяца.

«Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время. Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол», – сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, прошедшим летом говорилось о долгах на сумму в 300 миллионов рублей.