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«Арена Краснодар» претендует на звание лучшего стадиона в мире

27 февраля 2017, 10:04
31

Российская «Арена Краснодар» может быть признана лучшим стадионом в мире, сообщает StadiumDB.com. Кроме стадиона «Краснодара», на данное звание претендуют еще девять арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско–Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Победитель будет объявлен 6 марта. Напомним, что «Арена Краснодар» была открыта 9 октября 2016 года матчем сборной России с командой Коста-Рики (3:4).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (31)
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овертайм
1488180069
...среди построенных в прошлом году, бомбардир такой бомбардир)
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perm 242
1488180433
да , побольше бы таких людей , как Галицкий , в отечественном футболе ....
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LokoGoGo
1488181001
да, там немного интересных сооружений. А Галицкий просто красавец
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Den Bull
1488182070
Бесспорно красивый стадион!
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vladimir-7
1488185339
Браво Краснодар!!! Ты, лучший будешь в мире!!!
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Gullit 76
1488187565
Позорище!Стадион лучший,а играть на нём ЧМ не будут!Дебилы!
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valike35
1488193247
А ЧМ все равно не примет..чем у нас руководство думает вообще?
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REDAT
1488195567
Стадион просто супер,кто не верит приезжайте к нам в Краснодар и проверите!!!!!!!!!!!!!!!!
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aguila_real
1488206668
Не на звание лучшего в мире, а на звание лучшего стадиона открытого в 2016 году- большая разница. Но стадион действительно красивый.
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ijgjr
1488217216
Кем признана - болелами Краснодара - Мира громко сказано - но так хорош
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