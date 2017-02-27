«Арена Краснодар» претендует на звание лучшего стадиона в мире

Российская «Арена Краснодар» может быть признана лучшим стадионом в мире, сообщает StadiumDB.com. Кроме стадиона «Краснодара», на данное звание претендуют еще девять арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско–Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).
Победитель будет объявлен 6 марта. Напомним, что «Арена Краснодар» была открыта 9 октября 2016 года матчем сборной России с командой Коста-Рики (3:4).
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Источник: Бомбардир.ру