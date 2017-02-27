Романцев: «С лихвой хватило адреналина, полученного от футбола»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что из-за проблем со здоровьем уже не сможет передавать свою энергию футболистам, если решится вернуться на тренерскую работу.

«Мне с лихвой хватило адреналина, который я получал от футбола. Поймите, я знаю, что не смогу с должной отдачей работать. Я это никогда не рассказывал, расскажу вам. Раньше, когда мимо проходили футболисты перед игрой, я смотрел на них издалека и пытался передать им свою энергию. Все, что у меня было.

Наверное, всерьез это не срабатывало, но все равно я так всегда делал. И вот я сейчас думаю: а смогу ли я сегодня передать им все мысли, свежесть, энергию, которые у меня накопились? Нет, уже не смогу.

Стоило ли порой чуток успокоиться и поберечь здоровье? Нельзя было. Я по-другому просто не умею. Как бы я смотрел в глаза ребятам, если бы себя берег? Я поэтому и закончил работать, потому что понял, что уже пора думать о здоровье, беречь себя», – сказал Романцев.

Напомним, что в январе самому титулованному тренеру «Спартака» исполнилось 63 года.