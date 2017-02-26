Аллегри заявил, что его конфликт с Бонуччи исчерпан

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Эмполи» в матче 26-го тура Серии А рассказал о ситуации с защитником команды Леонардо Бонуччи. Напомним, ранее сообщалось, что между специалистом и игроком имеется конфликт, из-за которого Аллегри мог покинуть туринский клуб.

«Ситуация с Бонуччи? Нужно сохранять холодную голову и принимать правильные решения в нужное время. Эмоции могут привести к ошибкам.

Бонуччи вернулся в состав и провел хорошую игру. Дело закрыто. По ходу сезона часто возникают споры и несогласия, которые остаются незаметными. К сожалению, о наших разногласиях услышал весь мир», – сказал Аллегри.