Главный тренер «Гамбурга»: «Проигрывать с таким крупным счетом очень-очень неприятно»

Главный тренер «Гамбурга» Маркус Гиздол считает, что робость его футболистов на поле позволила «Баварии» действовать очень уверенно.

«Проигрывать с таким крупным счетом очень-очень неприятно. Хотя в какой-то момент нам удалось проявить себя достойно.

«Бавария» показала отличный футбол сегодня, а мы – нет. Мы действовали на поле слишком робко, и соперник этим отлично воспользовался», – сказал Гиздоль.

Матч 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Гамбург» закончился со счетом 8:0.