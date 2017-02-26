Аллегри: «Смогли грамотно распределить силы в матче с «Эмполи»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил усталость своей команды после матчей Лиги чемпионов, что не помешало обыграть «Эмполи» в матче Серии А.

«Матч с «Порту» в Лиги чемпионов отнял у нас много энергии. И физически, и психологически.

Но мы смогли грамотно распределили силы в игре с «Эмполи». Эта команда показала себя с хорошей стороны. «Ювентус» мог забить еще в первом тайме. А во втором тайме соперник подсел.

В последних семи матчах мы пропустили только один гол в игре с «Палермо», – приводит слова Аллегри Tuttomercato.

Матч 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Эмполи» закончился со счетом 2:0.