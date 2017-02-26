Осинов: «Ростову» попалась самая сильная команда из всех участников плей-офф»

Экс-футболист «Ростова» Михаил Осинов оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что «Ростову» в соперники достался «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару» – «Сельта».

«Со стороны болельщика трудно представить лучшего соперника для «Ростова». Вживую есть возможность увидеть такого тренера и такую команду. Но с позиции клуба не хотелось бы встречаться с «Манчестер Юнайтед» на этой стадии. Наверное, «Ростову» попалась самая сильная команда из всех участников плей-офф. Два гранда встречаются. Безусловно, «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами. Очередной команде из Англии не повезло.

«Краснодару» тоже повезло с хорошим соперником. Мне кажется, «Сельта» на порядок выше «Краснодара». Но и «быки» своей игрой доказывают, что их следует уважать и просто так списывать со счетов не стоит. Я очень не хотел, чтобы «Ростов» сыграл с «Краснодаром» на этой стадии. Есть шансы, что от России в 1/4 финала будет два клуба», – сказал Осинов.

«Ростов» пробился в 1/8 финала Лиги Европы обыграв «Спарту», а «Краснодар» – турецкий «Фенербахче».