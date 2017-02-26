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  • Осинов: «Ростову» попалась самая сильная команда из всех участников плей-офф»

Осинов: «Ростову» попалась самая сильная команда из всех участников плей-офф»

26 февраля 2017, 07:00
11

Экс-футболист «Ростова» Михаил Осинов оценил итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Напомним, что «Ростову» в соперники достался «Манчестер Юнайтед», а «Краснодару»«Сельта».

«Со стороны болельщика трудно представить лучшего соперника для «Ростова». Вживую есть возможность увидеть такого тренера и такую команду. Но с позиции клуба не хотелось бы встречаться с «Манчестер Юнайтед» на этой стадии. Наверное, «Ростову» попалась самая сильная команда из всех участников плей-офф. Два гранда встречаются. Безусловно, «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами. Очередной команде из Англии не повезло.

«Краснодару» тоже повезло с хорошим соперником. Мне кажется, «Сельта» на порядок выше «Краснодара». Но и «быки» своей игрой доказывают, что их следует уважать и просто так списывать со счетов не стоит. Я очень не хотел, чтобы «Ростов» сыграл с «Краснодаром» на этой стадии. Есть шансы, что от России в 1/4 финала будет два клуба», – сказал Осинов.

«Ростов» пробился в 1/8 финала Лиги Европы обыграв «Спарту», а «Краснодар» – турецкий «Фенербахче».

Источник: Спорт FM
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Краснодар Сельта Осинов Михаил
Комментарии (11)
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subbotaspartak
1488082773
Потрави Ростов Европу, потрави. По сопатке англичанам до крови. Льва порвёт медвежья лапа, Знайте кто есть Ростов ПАПА
Ответить
kaa-71
1488083273
Удачи Ростову
Ответить
zadira56
1488084880
Удачи парням! Не отступать и не сдаваться!
Ответить
Sergej-74
1488088951
тем слаще будут победы
Ответить
Pirboy
1488096632
Не каждый год играешь с «Манчестер Юнайтед», «Ростов» уже доказал, что может играть с грандами. Очередной команде из Англии не повезло.
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ZENIT-59
1488098308
ZENIT-59:Берыев с Рубином в свое время обыгрывал Барселону, с Ростовом он тоже что-то придумает, так что ещё трудно сказать кому больше повезло в этой паре.Матчи будут интересными
Ответить
Динияр Билялетдинов
1488098751
Не простой соперник, можно играть и выигрывать такой мю)верю ростельмаш
Ответить
MURAD F. A.
1488105631
УДАЧИ ОБЕИМ КОМАНДАМ
Ответить
zico2205
1488127694
Посмотрим..............
Ответить
a-rakhmatov
1488375617
Ростову и в ЛЧ попались самые сильные команды...удачи дончанам)))
Ответить
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