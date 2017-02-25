Симеоне: «Барселона» продолжает оставаться лучшей командой в мире»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии встречи с «Барселоной» в рамках 24-го тура Примеры подчеркнул, что каталонцы продолжают оставаться лучшей командой в мире даже после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в гостевом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Тяжело соперничать с «Барселоной», на протяжении последних 10-ти лет она невероятна сильна. Луис Энрике привел их к победам во многих турнирах, а провальные матчи случаются у любого тренера. Мне кажется, что разгром 0:4 от «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов – не более, чем локальная неудача. Вспоминается, как в Кубке Испании нам удались три великолепных тайма в двух встречах против сине-гранатовых и при этом все равно не прошли дальше. Все потому, что они показали лучший футбол, чем мы.

Они до сих пор являются лучшей командой в мире, и мы ждем, что в нашей очной игре «Барса» сыграет в свою лучшую игру», – сказал Симеоне.

Матч «Атлетико» – «Барселона» состоится в воскресенье, 26 февраля в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон». Начало – в 18:15 по московскому времени.