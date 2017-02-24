Телин: «Здорово, что «Андерлехту» удалось пройти сильную европейскую команду»

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин остался доволен победой своей команды над «Зенитом» по сумме двух встреч в 1/16 финала Лиги Европы.

«В раздевалке у нас было хорошее настроение. Мы понимали, что нам будет противостоять хорошая защита «Зенита».

Здорово, что нам удалось пройти сильную европейскую команду. Надеюсь, в следующем раунде получим соперника, которого также сможем обыграть. Постараемся пройти в Лиге Европы как можно дальше, насколько это возможно», – приводит слова Телина Sporza.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.