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    Телин: «Здорово, что «Андерлехту» удалось пройти сильную европейскую команду»

    Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин остался доволен победой своей команды над «Зенитом» по сумме двух встреч в 1/16 финала Лиги Европы.

    «В раздевалке у нас было хорошее настроение. Мы понимали, что нам будет противостоять хорошая защита «Зенита».

    Здорово, что нам удалось пройти сильную европейскую команду. Надеюсь, в следующем раунде получим соперника, которого также сможем обыграть. Постараемся пройти в Лиге Европы как можно дальше, насколько это возможно», – приводит слова Телина Sporza.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» закончился со счетом 3:1 (0:2 – первый матч). По сумме двух встреч российская команда выбыла из турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.02.2017 07:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 февраля 2017, 08:40

      Андерлехту просто повезло.

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      Рейтинг: +176

      gencha19 > Maxim Nik 24 февраля 2017, 08:51

      Повезло Зениту что Андерлехт попался.

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