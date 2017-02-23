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  • Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?»

Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?»

23 февраля 2017, 17:01
29

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По его словам, форвард был физически недостаточно подготовлен к данной игре.

«Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: «Я не могу играть. Я не выдержу». Тогда тренер задаст один простой вопрос: «Тебя хватит на полчаса?» Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться «от а до я».

У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает «треху»?» – сказал Рейнгольд.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Ибрагимович Златан Кокорин Александр
Комментарии (29)
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ivanthebest
1487859349
Валера сегодня прям в ударе) Чморит зину направо и налево) Но, а херли толку, сколько не старайся хоть как-то повлиять на этих лентяев, чтоб те хоть какие-то очки в копилку России принесли, им всё как с бомжей вода) так и останутся немытыми)
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BorisoW
1487859930
Так это его звёздный уровень такой....
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Сильвербой
1487861485
Так ответ очевиден: Ибра это мега-звезда, а Коко даже классифицировать нельзя, кто это и что это такое!!!
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BARCLAYS_APL
1487861997
Русские бухарики и не когда не будут великими
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forward33
1487863412
Коко - игрок, а Ибра - профессионал. Вот и вся разница.
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kykyi
1487863494
Цель Ибры- Играть в Реале, Интере, МЮ, ПСЖ и ВЫИГРЫВАТЬ. Цель Кокорина-получать деньги в Зените. Вот и все.
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marslond
1487864151
Как же так получается, что из Кокорина ничего не получается))
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Par Mezan
1487865066
Сашка Карташов (Кокорин) выкладывался на поле в юности... А теперь "забурел командор"...Типа, жизнь уже сложилась, хули корячиться? Посмотрим далее на звизду футбола... Удачи, конечно! С ув.
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ильиных
1487870335
Сравнил х..й с трамвайной ручкой.
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ЖОРРО
1487883449
Сравнил ...опу с пальцем)))
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