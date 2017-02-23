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    Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По его словам, форвард был физически недостаточно подготовлен к данной игре.

    «Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: «Я не могу играть. Я не выдержу». Тогда тренер задаст один простой вопрос: «Тебя хватит на полчаса?» Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться «от а до я».

    У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает «треху»?» – сказал Рейнгольд.

    Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2017 17:01
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 23:57

      Сравнил ...опу с пальцем)))

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 февраля 2017, 21:11

      на х..ему корячиться бегать еще..итак норм деньги..льются..да и по профи небо и земля

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 20:51

      как и писал чей то заказ выполняет окромя Кокорина никого больше не видит- вроде бы серьезный человек или старость давид

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 23 февраля 2017, 20:46

      а сам какой был - надоел уже что больше делать нечего

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 23 февраля 2017, 20:18

      Сравнил х..й с трамвайной ручкой.

      1
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      Рейтинг: +213

      nik_59 23 февраля 2017, 19:03

      Ребята, речь о разном!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 февраля 2017, 18:51

      Сашка Карташов (Кокорин) выкладывался на поле в юности... А теперь "забурел командор"...Типа, жизнь уже сложилась, хули корячиться? Посмотрим далее на звизду футбола... Удачи, конечно! С ув.

      3
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 февраля 2017, 18:35

      Как же так получается, что из Кокорина ничего не получается))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 февраля 2017, 18:24

      Цель Ибры- Играть в Реале, Интере, МЮ, ПСЖ и ВЫИГРЫВАТЬ.
      Цель Кокорина-получать деньги в Зените.
      Вот и все.

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      Рейтинг: +1381

      marslond > kykyi 23 февраля 2017, 18:36

      Я думаю в Реале получать бабки он бы не отказался, но не зовут)))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > marslond 23 февраля 2017, 18:43

      Что бы попасть в Реал, нужно хотеть ВЫИГРЫВАТЬ, а Кокорин хочет просто получать бабки.

      2
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      Рейтинг: +1381

      marslond > kykyi 23 февраля 2017, 19:08

      Просто получать хочет не играя на его уровне

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > marslond 23 февраля 2017, 19:19

      Конечно. Ведь сейчас он получает, не как в Реале, но как в хорошем европейском клубе и жопу не рвет. В Европе, его давно бы как Аршавина продали по дешовке, лишь бы с глаз долой, а здесь лимит и Мутко не позволят.
      Кристина и без европейского чемпионства зарабатывает дай бог, но ведь хотел победить, аж плакал, с травмированной ногой по бровке бегал. Он хотел победить!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > kykyi 23 февраля 2017, 19:22

      Профессионал с большой буквы Рон. Вон у хорватов чемпионат слабый, поэтому они через средние европейские клубы, в последствии выращивают звёзд футбола. Наши тоже так могли, но для этого нужно уезжать в Европу и играть: хоть в Шальке, хоть Эвертон будишь добиваться прогресса позовут топы, вот и вся система, Зенит или ЦСКА это конечно не потолок.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > marslond 23 февраля 2017, 19:34

      Из за лимита им здесь не херово платят, а если даже не играешь, все равно пристроят. Кого Мутко пристраивал перед ЧЕ, не помню, Кокошу как будто. А в Хорватии не пристраивают, там тебе место в клубе никто не гарантирует. Хочешь играть и получать больше бабок, чеши в Европу,

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      Рейтинг: +1381

      marslond > kykyi 23 февраля 2017, 19:44

      Я о том же)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > marslond 23 февраля 2017, 19:52

      "Согласие, есть продукт при полном не противлении сторон" 12 стульев.

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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 18:23

      Коко - игрок, а Ибра - профессионал. Вот и вся разница.

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