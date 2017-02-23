Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Александра Кокорина в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По его словам, форвард был физически недостаточно подготовлен к данной игре.

«Если футболист чувствует, что он не в оптимальных кондициях, он должен подойти к тренеру и сказать: «Я не могу играть. Я не выдержу». Тогда тренер задаст один простой вопрос: «Тебя хватит на полчаса?» Если ответ будет положительным, эти 30 минут тренер футболисту даст, но за это время нужно будет выложиться «от а до я».

У нас же получается, что футболисты показывают, как не нужно играть в футбол. Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Златан Ибрагимович забивает «треху»?» – сказал Рейнгольд.

Ответная встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.