Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Сразу же говорил, что «Зенит» пожалеет о приобретении Ивановича. Его брали, чтобы всех фамилией пугать?»

Рейнгольд: «Сразу же говорил, что «Зенит» пожалеет о приобретении Ивановича. Его брали, чтобы всех фамилией пугать?»

23 февраля 2017, 15:35
14

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Напомним, ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

«А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – «Зенит» об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади», – сказал Рейнгольд.

Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» этой зимой, подписав с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможностью его продления еще на сезон.

Источник: «Советский спорт»
Лига Европы Зенит Андерлехт Иванович Бранислав Рейнгольд Валерий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
KingRey21
1487853400
Старпер развонялся!Еще один недоэксперт!!!
Ответить
кошмарик
1487854314
"золотой дождь" только негров любит.. к чему бы это??
Ответить
mihail200606
1487854380
эксперт еще тот конечно... но правда в том, что Зенит - это нагляднейший пример неэффективности ... неужели до сих пор нельзя было перестроить менеджмент на работу по типу Краснодара или цска? а не только баблом все вокруг забрасывать...
Ответить
порт
1487855797
Время покажет, а по одной игре судить, это просто старческий маразм.
Ответить
forward33
1487856299
Скорее, чтобы отечеством пугал Иваныч)))
Ответить
Fedor4uk
1487860253
У Ивановича и в Челси бывали раньше сезоны не ахти,но потом он выходил на свой хороший уровень!Так что Иванович себя проявит,как можно по двум матчам в новой команде его судить!!!
Ответить
Psih86
1487860565
Валера,Валера как же можно по одной игре судить в новом клубе...минимум пол сезона надо,эксперт...кроме как базарить больше ни чего не умеют!
Ответить
kotmyshka
1487861050
Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?......А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? ...Ему 33 года. Зачем он был нужен?
Что там насчет возраста?
Ответить
Zenit2312
1487875561
ДИВАНОВИЧ!!!!!
Ответить
ЖОРРО
1487883329
По одному матчу рано судить....
Ответить
Главные новости
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
20:47
4
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
20:33
8
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
20:16
7
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
19:39
3
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
19:18
3
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
18:59
15
Защитник «Зенита» объявил об уходе
18:48
1
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
18:27
1
«Выбрался из газового плена»: раскрыт новый клуб зенитовца Горшкова
17:48
10
Батраков пожертвовал 3,5 миллиона, чтобы уехать из России
17:03
18
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+