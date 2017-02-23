Рейнгольд: «Сразу же говорил, что «Зенит» пожалеет о приобретении Ивановича. Его брали, чтобы всех фамилией пугать?»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Напомним, ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

«А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – «Зенит» об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади», – сказал Рейнгольд.

Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» этой зимой, подписав с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможностью его продления еще на сезон.