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    Рейнгольд: «Сразу же говорил, что «Зенит» пожалеет о приобретении Ивановича. Его брали, чтобы всех фамилией пугать?»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Напомним, ответная игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

    «А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? Привез два мяча. Я же сразу после перехода сказал – «Зенит» об этом пожалеет. Другого и ждать не стоило. Ему 33 года. Зачем он был нужен? Понимаю, когда берут молодого футболиста, но Ивановича брали для каких целей? Фамилией пугать? Лучшие годы Ивановича позади», – сказал Рейнгольд.

    Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» этой зимой, подписав с петербургским клубом контракт на 2,5 года с возможностью его продления еще на сезон.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.02.2017 15:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 23 февраля 2017, 23:55

      По одному матчу рано судить....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Zenit2312 23 февраля 2017, 21:46

      ДИВАНОВИЧ!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 февраля 2017, 17:44

      Рейнгольд: «Как так получается, что 25-летний Кокорин не может двигаться, а 35-летний Ибрагимович забивает «треху»?......А как проявил себя великий защитник Бранислав Иванович? ...Ему 33 года. Зачем он был нужен?

      Что там насчет возраста?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 февраля 2017, 17:36

      Валера,Валера как же можно по одной игре судить в новом клубе...минимум пол сезона надо,эксперт...кроме как базарить больше ни чего не умеют!

      2
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      Рейтинг: +108

      Fedor4uk 23 февраля 2017, 17:30

      У Ивановича и в Челси бывали раньше сезоны не ахти,но потом он выходил на свой хороший уровень!Так что Иванович себя проявит,как можно по двум матчам в новой команде его судить!!!

      3
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      Рейтинг: +800

      forward33 23 февраля 2017, 16:24

      Скорее, чтобы отечеством пугал Иваныч)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6306

      порт 23 февраля 2017, 16:16

      Время покажет, а по одной игре судить, это просто старческий маразм.

      2
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 февраля 2017, 15:53

      эксперт еще тот конечно...
      но правда в том, что Зенит - это нагляднейший пример неэффективности ...
      неужели до сих пор нельзя было перестроить менеджмент на работу по типу Краснодара или цска? а не только баблом все вокруг забрасывать...

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > _Marqella_ 23 февраля 2017, 16:45

      играть он тоже бесплатно будет?

      0
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      ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > _Marqella_ 23 февраля 2017, 17:21

      я про эффективность денежных трат вообще то.. соотношение затрат и результатов то есть...

      0
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      ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > _Marqella_ 23 февраля 2017, 17:39

      прочитай внимательно)) я про зенит в целом, а не про ивановича..

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > _Marqella_ 23 февраля 2017, 20:54

      халк и витсель 100 млн... где результат ?
      атлетико мадрид и без таких трат почему то аж 2 раза в финале ЛЧ оказывается ...

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 февраля 2017, 15:51

      "золотой дождь" только негров любит.. к чему бы это??

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 23 февраля 2017, 15:36

      Старпер развонялся!Еще один недоэксперт!!!

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