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  • Гаджиев: «Анжи» нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации»

Гаджиев: «Анжи» нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации»

23 февраля 2017, 10:17
1

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что главной задачей для его бывшей команды «Анжи» является сохранение места в Премьер-лиге в текущем сезоне.

«Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов Премьер-лиги. Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача – оставить «Анжи» в Премьер-лиге. Будут выше – честь им и хвала.

Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации. Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в Премьер-лиге. Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола – динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите», – сказал Гаджиев.

После 17 туров «Анжи» занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Анжи Гаджиев Гаджи
Комментарии (1)
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Shamil79
1487849958
от самих ребят которые собрались в команде всё зависит...
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