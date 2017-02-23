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    Гаджиев: «Анжи» нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что главной задачей для его бывшей команды «Анжи» является сохранение места в Премьер-лиге в текущем сезоне.

    «Дефицит в квалифицированных российских игроках испытывает сегодня большинство клубов Премьер-лиги. Легионерам найти замену куда проще, чем заменить россиянина. Но, конечно, главная на данный момент задача – оставить «Анжи» в Премьер-лиге. Будут выше – честь им и хвала.

    Да, есть задел в 20 очков, и, слава Богу, есть время на подготовку, однако опять же нельзя недооценивать всю тяжесть сложившейся ситуации. Мне хорошо и не понаслышке знакома подобная ситуация, когда команду покидает вся основа. В одном таком известном случае мне не удалось справиться с задачей сохранения команды в Премьер-лиге. Не удалось это сделать в прошлом чемпионате и одному из столпов отечественного футбола – динамовцы столицы, продав восьмерых ведущих футболистов по ходу сезона, не смогли сохранить за собой место в элите», – сказал Гаджиев.

    После 17 туров «Анжи» занимает 11 строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2017 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +305

      Shamil79 23 февраля 2017, 14:39

      от самих ребят которые собрались в команде всё зависит...

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