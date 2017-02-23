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    Крицюк не видит разницы, с кем играть «Краснодару» в 1/8 финала Лиги Европы

    Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк после ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) отметил, что не придает особого значения вероятному сопернику «горожан» в следующем раунде турнира. По словам стража ворот, сейчас команда больше сосредоточена на подготовке к четвертьфинальному поединку Кубка России с «Уралом» (28 февраля) и матчу 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5 марта).

    Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля. Первые игры данной стадии намечены на 9 марта, ответные – на 16-е.

    «Мне все равно. Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России, потом у нас матч чемпионата со «Спартаком» и только после этого – Лига Европы. Кто попадется – не столь важно.

    Мы могли сыграть чуть получше, но «Фенербахче» был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше.

    Что прилетало с трибун от турецких болельщиков? Разные сувенирчики, так скажем. В меня ничего не попало.

    Состав у «Фенербахче» хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать», – сказал Крицюк.

    Источник: ТАСС

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    23.02.2017 02:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 февраля 2017, 20:44

      Не видит берегов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 23 февраля 2017, 11:44

      Ой, только не выдумывай тут, что размер не имеет значения....Хи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      Зэб 23 февраля 2017, 10:21

      Разница все таки есть,с Лудогорцем , Астрой или Ромой и МЮ.С выходом вас в след. стадию.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Зэб 23 февраля 2017, 11:17

      Разницы нет с кем играть он прав, главное выкладываться не на 100%, а на все 300% тогда и результат будет положительный с любым соперником

      0
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    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 23 февраля 2017, 08:29

      Лишь бы не с Ростовой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      kagorich 23 февраля 2017, 07:57

      Сам голкипер не уверенно в клетке стоял, мяч в руках никак не мог удержать, но настрой боевой. Краснодару удачи и Крицюку в особенности!

      1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 23 февраля 2017, 07:27

      Ребята Вам по силам,главное настрой!!!!!!!!!Удачи "БЫКАМ"!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 23 февраля 2017, 04:44

      Какая разница кому проигрывать , ведь план выполнили.........

      -1
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