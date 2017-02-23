Крицюк не видит разницы, с кем играть «Краснодару» в 1/8 финала Лиги Европы

Голкипер «Краснодара» Станислав Крицюк после ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:1) отметил, что не придает особого значения вероятному сопернику «горожан» в следующем раунде турнира. По словам стража ворот, сейчас команда больше сосредоточена на подготовке к четвертьфинальному поединку Кубка России с «Уралом» (28 февраля) и матчу 18-го тура РФПЛ со «Спартаком» (5 марта).

Напомним, жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 24 февраля. Первые игры данной стадии намечены на 9 марта, ответные – на 16-е.

«Мне все равно. Сейчас мы будем готовиться к четвертьфиналу Кубка России, потом у нас матч чемпионата со «Спартаком» и только после этого – Лига Европы. Кто попадется – не столь важно.

Мы могли сыграть чуть получше, но «Фенербахче» был хорошо настроен, ему была нужна победа. Хотя нельзя сказать, что у соперника было много опасных моментов. Нам очень помог быстрый гол. И мы можем играть лучше.

Что прилетало с трибун от турецких болельщиков? Разные сувенирчики, так скажем. В меня ничего не попало.

Состав у «Фенербахче» хороший, но, видимо, что-то внутри у них не так. Или, может быть, футбол, который им ставят, им не подходит. Это уже у них надо спрашивать», – сказал Крицюк.