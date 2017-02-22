Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и пробился в 1/8 финала

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Фенербахче» – 1:1. Автором единственного гола в составе российского клуба стал Федор Смолов, поразивший ворота соперника на седьмой минуте встречи.

Таким образом, «Краснодар» по сумме двух встреч (2:1) пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник «быков» по следующей стадии турнира определится позднее в результате жеребьевки.

Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

Фенербахче (Турция) – Краснодар (Россия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Смолов, 7; 1:1 – Соуза, 41.

Первый матч – 0:1

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы