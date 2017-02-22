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    Лига Европы. «Краснодар» сыграл вничью с «Фенербахче» и пробился в 1/8 финала

    В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Фенербахче» – 1:1. Автором единственного гола в составе российского клуба стал Федор Смолов, поразивший ворота соперника на седьмой минуте встречи.

    Таким образом, «Краснодар» по сумме двух встреч (2:1) пробился в 1/16 финала Лиги Европы. Соперник «быков» по следующей стадии турнира определится позднее в результате жеребьевки.

    Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч

    Фенербахче (Турция) – Краснодар (Россия) – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Смолов, 7; 1:1 – Соуза, 41.

    Первый матч – 0:1

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.02.2017 21:52
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +60

      тайлер77 23 февраля 2017, 13:20

      Федя-атас туркам)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 февраля 2017, 23:40

      Очень радостно за Краснодар,но ещё более радостно что фенер вылетел

      2
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      ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Asbjorn 23 февраля 2017, 02:28

      Фенер вылетел сейчас, но зубчик точит уж для вас! Желаю встречи команд в ЛЧ. Хи..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 22 февраля 2017, 23:35

      Просто рад ,надеюсь на дальнейший успех и равного соперника!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > nemolod 23 февраля 2017, 02:24

      Моя нежная чуйка мне подсказала, - ждёт команду серьёзное испытание. Конечно, теперь уж не будет базарно-помидорной игры братских региональных народов... Но и не такое видали! Ребята, главное - мыслями собраться, и попу не рассла-блять. Что угодно придумать, но не дать. Удачи! Хи.

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 22 февраля 2017, 22:45

      Поздравляю болельщиков "Краснодара"!

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 февраля 2017, 22:41

      Следующий соперник будет на порядок сильнее МЮ и Шальке уже на горизонте.Краснодару надо прибавлять!Экспертам позор!Быкам удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Gullit 76 23 февраля 2017, 02:37

      Экс-перды давно не держали в руках шашек. Пусть умничают мудозвоны по ТВ на сон грядущий... Для меня - лучше один раз увидеть.... и иметь. Своё мнение. Удачи, Краснодар !Простите, если не то ляпнула...С 23 Февраля, мужчинки! Хи...

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 22 февраля 2017, 22:24

      удачи в дальнейшем ....

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 22 февраля 2017, 22:24

      Великий Експерт Бубенов (нострадамус по - совместительству) пророчил "Краснодару" вылет из еврокубков... Експерт , закусывать надо... С ПОБЕДОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОЛОДЦЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +377

      bringing 22 февраля 2017, 22:20

      Красавы!

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      Рейтинг: +1297

      compka 22 февраля 2017, 22:19

      Сегодня день клуба! Молодцы!

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      Рейтинг: +11234

      alp 22 февраля 2017, 22:11

      кто б мог попросить шкртела повторить что турецкий чемп сильнее Российского )))) сука весь мозг через волосы потерял. друшлаг неблагодарный

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