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    «Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева

    Защитник «Спартака» Денис Кутин этой зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов» в том случае, если состав красно-белых пополнит игрок обороны «Анжи» Георгий Тигиев.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от покупки Тигиева в это трансферное окно. Московский клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего выкупа.

    «Если «Спартак» договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в «Крылья Советов». В обоих случаях речь идет об аренде», – рассказал источник, близкий к ситуации.

    В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провел два матча. На счету Тигиева – 14 игр.

    Источник: ТАСС

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    22.02.2017 14:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 22 февраля 2017, 16:48

      А смысл? Тигиев так же как и Кутин будет сидеть полировать лавку. Защитник то он может и перспективный, но в лучшем случае на замену основных будет выходить в конце матча минут на 5 и то когда результат встречи не будет вызывать уже никаких сомнений.

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