«Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева

Защитник «Спартака» Денис Кутин этой зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов» в том случае, если состав красно-белых пополнит игрок обороны «Анжи» Георгий Тигиев.
Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от покупки Тигиева в это трансферное окно. Московский клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего выкупа.
«Если «Спартак» договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в «Крылья Советов». В обоих случаях речь идет об аренде», – рассказал источник, близкий к ситуации.
В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провел два матча. На счету Тигиева – 14 игр.
Источник: ТАСС