«Спартак» отдаст Кутина в аренду в случае прихода Тигиева

Защитник «Спартака» Денис Кутин этой зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов» в том случае, если состав красно-белых пополнит игрок обороны «Анжи» Георгий Тигиев.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от покупки Тигиева в это трансферное окно. Московский клуб прорабатывает вариант с арендой до конца сезона с правом последующего выкупа.

«Если «Спартак» договорится о переходе Тигиева, то Кутин перейдет в «Крылья Советов». В обоих случаях речь идет об аренде», – рассказал источник, близкий к ситуации.

В нынешнем сезоне РФПЛ Кутин провел два матча. На счету Тигиева – 14 игр.