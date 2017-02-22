Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и нового шеф-повара из Италии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продолжает перестраивать команду. В штабе появились сразу два новых специалиста – итальянцы Сара Фабрис и Вальтер Дри.

Сара является врачом-диетологом. Он специалист по спортивному питанию, с университетской степенью в области диетологии. Вальтер – шеф-повар, который специализируется на спортивном и вегетарианском меню. У обоих специалистов богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились в «Удинезе».

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся технологиями приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.