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  • Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и нового шеф-повара из Италии

Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и нового шеф-повара из Италии

22 февраля 2017, 08:32
9

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продолжает перестраивать команду. В штабе появились сразу два новых специалиста – итальянцы Сара Фабрис и Вальтер Дри.

Сара является врачом-диетологом. Он специалист по спортивному питанию, с университетской степенью в области диетологии. Вальтер – шеф-повар, который специализируется на спортивном и вегетарианском меню. У обоих специалистов богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились в «Удинезе».

В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся технологиями приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Удинезе Каррера Массимо
Комментарии (9)
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Urry
1487742327
Будут худеть
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VSEzaSPARTAK
1487747488
Угу!
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d_joker
1487751617
Нормальненько все правильно!!!!
Ответить
subbotaspartak
1487751989
Прощай пельмени, привет лапша, Ни чебурека, ни беляша... Питание спортивное, Говорят, очень противное.
Ответить
kotmyshka
1487756997
Сара это мужское имя? Не знал. Век живи, век учись...
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agrmark
1487758104
Молодец! все должны быть в форме!!!
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за ЦСКА с 1980г
1487779186
ну всё,теперь у ЦСКА не шансов..
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