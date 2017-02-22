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    Каррера пригласил в «Спартак» врача-диетолога и нового шеф-повара из Италии

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера продолжает перестраивать команду. В штабе появились сразу два новых специалиста – итальянцы Сара Фабрис и Вальтер Дри.

    Сара является врачом-диетологом. Он специалист по спортивному питанию, с университетской степенью в области диетологии. Вальтер – шеф-повар, который специализируется на спортивном и вегетарианском меню. У обоих специалистов богатый опыт работы со спортсменами, включая футболистов: оба в разное время трудились в «Удинезе».

    В задачи новых сотрудников входят помощь персоналу, и прежде всего поварам, в составлении сбалансированного рациона питания игроков. Кроме того, они делятся технологиями приготовления отдельных блюд и ведут индивидуальную работу с футболистами в сотрудничестве с российским Институтом питания.

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.02.2017 08:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 февраля 2017, 18:59

      ну всё,теперь у ЦСКА не шансов..

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 22 февраля 2017, 13:08

      Молодец! все должны быть в форме!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 22 февраля 2017, 12:49

      Сара это мужское имя? Не знал. Век живи, век учись...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 февраля 2017, 11:26

      Прощай пельмени, привет лапша,
      Ни чебурека, ни беляша...
      Питание спортивное,
      Говорят, очень противное.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +38

      d_joker 22 февраля 2017, 11:20

      Нормальненько все правильно!!!!

      0
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK 22 февраля 2017, 10:11

      Угу!

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      Рейтинг: +722

      Urry 22 февраля 2017, 08:45

      Будут худеть

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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Urry 22 февраля 2017, 11:08

      от равиоли с пиццей)

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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Klaido 22 февраля 2017, 12:27

      Это был юмор! Бон аппети КБ!

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