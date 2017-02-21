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  • Арустамян: «Информация о срыве перехода Миранчука в «Рубин» – не совсем верная»

Арустамян: «Информация о срыве перехода Миранчука в «Рубин» – не совсем верная»

21 февраля 2017, 20:53
3

Известный инсайдер и комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян отметил, что информация о срыве перехода хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука в «Рубин» является не совсем правильной. По его словам, казанцы по-прежнему готовы заплатить за игрока железнодорожников пять миллионов евро, но при этом возникли некоторые новые нюансы.

Ранее сообщалось, что сделка не была осуществлена по причине изменений сорвалась в менеджменте рубиновых.

«Президент «Локомотива» Илья Геркус сказал, что готов отпустить Миранчука, и это абсолютная правда. В клубе, видимо, действительно понимают: сейчас – последний выгодный момент для продажи Миранчука. Летом будет только хуже. Как уже говорилось ранее, Миранчук на 99,9% не будет продлевать контракт с «Локомотивом». Так что расставаться с ним надо зимой, а не летом. С точки зрения экономики прежде всего.

Вчера появилась информация о том, что сделка с «Рубином» по Миранчуку сорвалась, потому что казанцы передумали. Это не совсем верно. У «Рубина» было и остается предложение в размере пяти миллионов евро. Стремясь улучшить условия для себя, «Локомотив» попросил бонус в размере полумиллиона евро – если Миранчук с «Рубином попадет в еврокубки. Кроме того, московский клуб хочет получить десять процентов от будущей продажи Миранчука из «Рубина».

Как вы понимаете, оттянув историю с Миранчуком до последнего дня, «Локомотив» несколько осложнил себе жизнь. Сейчас уже «Рубин» будет торговаться и сбивать цену. Ведь летом у того же «Рубина» будет возможность подписать Миранчука – ну или сам Алексей найдет еще какую-то команду, безо всяких судов, без ФИФА. Может повториться ситуация с Романом Еременко: клубу, который захочет Миранчука, будет достаточно выплатить компенсацию – относительно скромную. Ведь летом у Миранчука останется полгода контракта с «Локомотивом». И, что самое главное, истекут три полноценных сезона по контракту с московским клубом. А вместе с ним закончится защищенный период, и Миранчук сможет сам разорвать контракт с «Локо».

Какой может быть это компенсация? В худшем случае для «Рубина» или другого покупателя, она составит 1,4 миллиона евро. То есть «Локомотив» на ровном месте за эту весну может потерять почти три с половиной миллиона евро! Готов ли клуб к этому и ради чего идти на такие жертвы? Все кадровые трудности «Локомотива» вызваны как раз отсутствием денег на трансферы. Клуб тратит на новичков только деньги, вырученные с продаж, как получилось с Самедовым.

История с уходом Соломона Кверквелии уже выпала из контекста истории с Миранчуком. Игрок переходит в «Локомотив» – но на правах аренды и без права выкупа со стороны железнодорожников. Это, конечно, не плюс для «Локо», – сказал Арустамян.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Арустамян Нобель
Комментарии (3)
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vinnik1209
1487700508
Достала уже эта тема для обсасывания Миранчука и Локо...
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Fedor4uk
1487701197
Как надоел уже этот индеец Арустамян со своей непроверенной инфой!Соломон с правом выкупа в Локо переходит!!!
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Супермачо
1487705615
"Ранее сообщалось, что сделка не была осуществлена по причине изменений сорвалась в менеджменте рубиновых." Это русский человек писал???
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