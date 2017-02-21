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Бонуччи может пропустить матч с «Порту» из-за конфликта с Аллегри

21 февраля 2017, 18:37

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». 29-летний итальянец может быть не включен в заявку туринцев из-за спора с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

По информации источника, руководство «Ювентуса» уже оштрафовало футболиста за некорректное поведение.

В нынешнем розыгрыше Серии А Бонуччи провел 19 матчей, в которых забил один гол.

Матч «Порту» – «Ювентус» пройдет 22 февраля и начнется в 22:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Порту Ювентус Бонуччи Леонардо Аллегри Массимилиано
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