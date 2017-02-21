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    Верратти опроверг информацию о своем желании выступать за «Барселону»

    Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти опроверг информацию о том, что он мечтает выступать за «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонский клуб заинтересован в приобретении 24-летнего итальянца.

    «СМИ писали, что я мечтаю играть в «Барселоне», но я никогда не говорил подобного. Моя мечта – играть и дальше в Париже. Я сказал бы Так, даже если бы мы не обыграли каталонцев. Я чувствую себя хорошо, поскольку являюсь частью большого проекта», – заявил хавбек.

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Верратти провел 18 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    21.02.2017 15:53
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