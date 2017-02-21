«Краснодар»: «Мы предлагали за Алексея Миранчука меньше, чем «Рубин»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» действительно были заинтересованы в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По его словам, краснодарский клуб предлагал за 21-летнего россиянина меньше, чем «Рубин», который назывался основным претендентом на игрока.

«Да, «Краснодар» действительно интересовался Алексеем Миранчуком, это было в конце 2016 года. Но наше предложение «Локомотиву» было меньше, чем предложение со стороны «Рубина», – сказал Хашиг.

Напомним, ранее сообщалось, что за переход Миранчука «Рубин» был готов заплатить 5 миллионов евро. Будущее полузащитника должно решиться в ближайшее время.