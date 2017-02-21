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    «Краснодар»: «Мы предлагали за Алексея Миранчука меньше, чем «Рубин»

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» действительно были заинтересованы в подписании полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука. По его словам, краснодарский клуб предлагал за 21-летнего россиянина меньше, чем «Рубин», который назывался основным претендентом на игрока.

    «Да, «Краснодар» действительно интересовался Алексеем Миранчуком, это было в конце 2016 года. Но наше предложение «Локомотиву» было меньше, чем предложение со стороны «Рубина», – сказал Хашиг.

    Напомним, ранее сообщалось, что за переход Миранчука «Рубин» был готов заплатить 5 миллионов евро. Будущее полузащитника должно решиться в ближайшее время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.02.2017 14:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 21 февраля 2017, 15:59

      Молодец Краснодар, денежки считает хорошо

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 февраля 2017, 14:36

      Зря в Краснодар не перешёл,клуб играющий и выступает в еврокубках,а Рубин может туда не попасть!

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      Рейтинг: +120

      agil > джон базелон 21 февраля 2017, 14:41

      полностью солидарен!!!!

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > джон базелон 21 февраля 2017, 15:02

      В данном случае не Миранчук выбирает куда ему пойти, а Локомотив кому его продать.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > джон базелон 21 февраля 2017, 16:43

      Рубин в принципе туда и не попадет! Игроков уровня Европы нет, менеджемент провальный, тренерской работы не видно. Единственный плюс, который есть у клуба, это стадион, да и тот, построили на деньги бюджета РФ, да вот только не учли, что на игры "Рубина", вообще никто не ходит. Люди не считают, что нужно тратить время за пародией на футбол.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > mdu86 21 февраля 2017, 23:23

      Игрок в продаже играет одну из ключевых ролей и если б Миранчук сказал,что в Рубин не пойдёт,так как хочет играть в лиге Европы,то продали бы его в Краснодар.Огромное количество трансферов происходит и по инициативе игроков.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 23:24

      С уходом Бердыева Рубин превратился в середняка.

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