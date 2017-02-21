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    Кадиев: «Гончаренко – один из самых сильных тренеров»

    Владелец «Анжи» Осман Кадиев восхищается работой специалиста Виктора Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА, а этой зимой полноценно возглавил московский клуб. Напомним, предыдущим местом работы белорусского специалиста была «Уфа».

    «Гончаренко – трудоголик. Он растет, читает, изучает. И он горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом: сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два — все, он остановился на достигнутом, таких примеров у нас очень много.

    А Гончаренко, считаю, на сегодняшний день один из самых сильных тренеров. В России Гончаренко – номер один. Не хочу других обижать, но это мое мнение, оно субъективное, но имеет место быть», — сказал Кадиев в эфире телеканала «Россия 24».

    Отметим, что на данный момент возглавляемый Гончаренко ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 балла.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 10:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +571

      RJM555 21 февраля 2017, 20:12

      «Гончаренко – трудоголик. Он растет, читает, изучает. И он горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом: сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два — все, он остановился на достигнутом, таких примеров у нас очень много.

      А Гончаренко, считаю, на сегодняшний день один из самых сильных тренеров.


      все в кучу собрал футболистов тренеров........вообще на фоне Бердыева и Рахимова о нем говорить неприлично

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 16:28

      Гончаренко сильный тренер? Я возможно, что-то упустил или пррпустил, но когда этот человек стал сильным тренером? Он выигрывал лигу чемпионов или лигу Европы? А может он выигрывал чемпионат Англии или кубок страны? Это тренер, чемпионат России, выиграть не может! Сильный тренер! Сильные тренеры, это Анчелотти, Гвардиола, Зидан, Моуринью, Алекс Фергюсон и наконец Валерий Газаев. Сейчас все эти специалисты, оскорблены, тем, что Гончаренко называют сильным тренером.

      1
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > Болельщик Реал Мадрида 21 февраля 2017, 17:36

      Поставь Анчелотти, Гвардиола, Зидан в Уфу или например Батэ сомневаюсь что повторили достижения Гончаренко....

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 февраля 2017, 16:04

      Если повторит достижение Газзаева - точно станет. А это ему по силам

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 21 февраля 2017, 11:50

      После Бердыева, точно.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 21 февраля 2017, 11:47

      Удачи Виктору с ЦСКА! Вот тогда номером 1 и станет!

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 21 февраля 2017, 11:21

      Надеюсь Гончаренко не поведётся на этот слащавый трёп и в ближайшие десять лет не перейдёт в Анжи.Неадекватность хозяев не доведёт до добра.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 февраля 2017, 11:16

      согласен, игры чампа россии покажут, что за фрукт и чего стоит

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2017, 11:13

      Работа в ЦСКА все расставит на свои места. А то там всякие Уткины предсказывают увольнение в августе. Ну посмотрим

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 21 февраля 2017, 10:44

      ждем официальных встреч, на берегу пока рано кричать... впереди пол чемпионата еще.

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