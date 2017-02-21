Кадиев: «Гончаренко – один из самых сильных тренеров»

Владелец «Анжи» Осман Кадиев восхищается работой специалиста Виктора Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА, а этой зимой полноценно возглавил московский клуб. Напомним, предыдущим местом работы белорусского специалиста была «Уфа».

«Гончаренко – трудоголик. Он растет, читает, изучает. И он горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом: сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два — все, он остановился на достигнутом, таких примеров у нас очень много.

А Гончаренко, считаю, на сегодняшний день один из самых сильных тренеров. В России Гончаренко – номер один. Не хочу других обижать, но это мое мнение, оно субъективное, но имеет место быть», — сказал Кадиев в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что на данный момент возглавляемый Гончаренко ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 балла.