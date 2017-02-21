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Кадиев: «Гончаренко – один из самых сильных тренеров»

21 февраля 2017, 10:25
10

Владелец «Анжи» Осман Кадиев восхищается работой специалиста Виктора Гончаренко, который ранее входил в тренерский штаб ЦСКА, а этой зимой полноценно возглавил московский клуб. Напомним, предыдущим местом работы белорусского специалиста была «Уфа».

«Гончаренко – трудоголик. Он растет, читает, изучает. И он горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом: сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два — все, он остановился на достигнутом, таких примеров у нас очень много.

А Гончаренко, считаю, на сегодняшний день один из самых сильных тренеров. В России Гончаренко – номер один. Не хочу других обижать, но это мое мнение, оно субъективное, но имеет место быть», — сказал Кадиев в эфире телеканала «Россия 24».

Отметим, что на данный момент возглавляемый Гончаренко ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 балла.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (10)
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Аид666
1487663067
ждем официальных встреч, на берегу пока рано кричать... впереди пол чемпионата еще.
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bset
1487664803
Работа в ЦСКА все расставит на свои места. А то там всякие Уткины предсказывают увольнение в августе. Ну посмотрим
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pegas1276
1487664975
согласен, игры чампа россии покажут, что за фрукт и чего стоит
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Gullit 76
1487665281
Надеюсь Гончаренко не поведётся на этот слащавый трёп и в ближайшие десять лет не перейдёт в Анжи.Неадекватность хозяев не доведёт до добра.
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VIPded
1487666849
Удачи Виктору с ЦСКА! Вот тогда номером 1 и станет!
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sochi-2013
1487667016
После Бердыева, точно.
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Майор Дзагоев
1487682249
Если повторит достижение Газзаева - точно станет. А это ему по силам
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Болельщик Реал Мадрида
1487683695
Гончаренко сильный тренер? Я возможно, что-то упустил или пррпустил, но когда этот человек стал сильным тренером? Он выигрывал лигу чемпионов или лигу Европы? А может он выигрывал чемпионат Англии или кубок страны? Это тренер, чемпионат России, выиграть не может! Сильный тренер! Сильные тренеры, это Анчелотти, Гвардиола, Зидан, Моуринью, Алекс Фергюсон и наконец Валерий Газаев. Сейчас все эти специалисты, оскорблены, тем, что Гончаренко называют сильным тренером.
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RJM555
1487697156
«Гончаренко – трудоголик. Он растет, читает, изучает. И он горит желанием. Бывает, что футболист останавливается на достигнутом: сыграл два матча за сборную, дали ему миллион или два — все, он остановился на достигнутом, таких примеров у нас очень много. А Гончаренко, считаю, на сегодняшний день один из самых сильных тренеров. все в кучу собрал футболистов тренеров........вообще на фоне Бердыева и Рахимова о нем говорить неприлично
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