Защитник «Спартака» Кутин вернулся в общую группу

Защитник «Спартака» Денис Кутин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с командой. Напомним, ранее футболистом интересовались «Крылья Советов», однако позже председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин заявил, что переход игрока маловероятен.

«Часовое занятие стартовало с пробежки. Затем футболисты размялись, прошли небольшой тест, выполнили упражнения по отработке владения мячом и немного поиграли в футбол на ограниченном участке поля. Приятная новость: в общей группе занимался защитник Денис Кутин, пропустивший второй сбор из-за травмы», – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

«Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.