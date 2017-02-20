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    Защитник «Спартака» Кутин вернулся в общую группу

    Защитник «Спартака» Денис Кутин восстановился после травмы и приступил к тренировкам с командой. Напомним, ранее футболистом интересовались «Крылья Советов», однако позже председатель совета директоров самарцев Дмитрий Шляхтин заявил, что переход игрока маловероятен.

    «Часовое занятие стартовало с пробежки. Затем футболисты размялись, прошли небольшой тест, выполнили упражнения по отработке владения мячом и немного поиграли в футбол на ограниченном участке поля. Приятная новость: в общей группе занимался защитник Денис Кутин, пропустивший второй сбор из-за травмы», – говорится в сообщении пресс-службы красно-белых.

    «Спартак» на данный момент занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.02.2017 22:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +175

      Freux 21 февраля 2017, 05:51

      Надеюсь что из него вырастит еще один основной защитник ФК СМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 21 февраля 2017, 01:27

      ну и слава богу!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 21 февраля 2017, 00:13

      здоровья парням!

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