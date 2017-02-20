Кержаков и Новосельцев присоединились к общей группе «Зенита»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков приняли участие в тренировке команды вместе с остальными игроками. Напомним, что оба футболиста отсутствовали на третьем сборе петербуржцев.

Сине-бело-голубые продолжают готовиться к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом». Напомним, в Брюсселе подопечные Мирчи Луческу потерпели поражение (0:2).

Встреча состоится в Санкт-Петербурге в четверг, 23 февраля, и начнется в 21:00 по московскому времени.