Ответный матч 1/16 финала ЛЕ «Фенербахче» – «Краснодар» обслужит польская бригада во главе с Рачковски

УЕФА назначил арбитров на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар».

Матч обслужит судейская бригада из Польши, возглавляемая Павлом Рачковски. В качестве его ассистентов на линии заявлены Томаш Листкевич и Михал Обукович. За воротами будут работать Томаш Мусял и Томаш Квятковски. Роль четвертого арбитра досталась Радославу Сейке.

Поединок пройдет в Стамбуле в четверг, 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре победу одержали «быки» (1:0).