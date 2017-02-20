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    Ответный матч 1/16 финала ЛЕ «Фенербахче» – «Краснодар» обслужит польская бригада во главе с Рачковски

    УЕФА назначил арбитров на ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче»«Краснодар».

    Матч обслужит судейская бригада из Польши, возглавляемая Павлом Рачковски. В качестве его ассистентов на линии заявлены Томаш Листкевич и Михал Обукович. За воротами будут работать Томаш Мусял и Томаш Квятковски. Роль четвертого арбитра досталась Радославу Сейке.

    Поединок пройдет в Стамбуле в четверг, 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени. В первой игре победу одержали «быки» (1:0).

    Источник: УЕФА

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    20.02.2017 15:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +354

      REDAT 22 февраля 2017, 19:31

      Вперед "БЫКИ"!!!!Только победа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +281

      serhz 22 февраля 2017, 17:18

      Не нашлось в УЕФА объективной бригады судей ! -и здесь надо России нагадить .

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 21 февраля 2017, 09:04

      Тяжеловато будет против турков и поляков... Удачи и еще раз удачи!!!

      1
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 20 февраля 2017, 19:48

      Да уж, будут свистеть в одни ворота, и явно не за Краснодар(

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 февраля 2017, 19:15

      Ничего хорошого не сулит -предвзято будут судить - сейчас куда не глянь политика -хорошо если ошибаюсь

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 16:37

      Очень плохо.Счёт скользкий,любая ошибка(и судейская ) может привести к вылету.Надеюсь на объективность,но уже слабее.

      3
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 февраля 2017, 15:21

      не нравится мне такой расклад.

      3
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