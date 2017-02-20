«Уфа» заключит соглашение с Беленовым в течение этой недели

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что соглашение с голкипером «Анжи» Александром Беленовым будет заключено в течение этой недели. Напомним, 30-летний страж ворот тренируется в составе команды из Башкирии с января.

«На этой неделе объявим о подписании контракта с Александром Беленовым», – сказал Газизов.

В текущем розыгрыше РФПЛ Беленов принял участие в 17-ти встречах, 18 раз не сумев сохранить свои ворота на замке. При этом семь поединков вратарь провел на ноль.