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    «Уфа» заключит соглашение с Беленовым в течение этой недели

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что соглашение с голкипером «Анжи» Александром Беленовым будет заключено в течение этой недели. Напомним, 30-летний страж ворот тренируется в составе команды из Башкирии с января.

    «На этой неделе объявим о подписании контракта с Александром Беленовым», – сказал Газизов.

    В текущем розыгрыше РФПЛ Беленов принял участие в 17-ти встречах, 18 раз не сумев сохранить свои ворота на замке. При этом семь поединков вратарь провел на ноль.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 17:00

      Уфа в пятёрку серьёзно нацелилась.

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