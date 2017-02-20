Акинфеев заявил, что не перешел бы в китайский клуб ни за какие деньги

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не продолжит карьеру в Китае, даже если ему предложат баснословный контракт. Напомним, ранее двое теперь уже бывших игроков «Зенита» – нападающий Халк и хавбек Аксель Витсель – перебрались в «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.

«Переезд в Китай? Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», – сказал Акинфеев.

В текущем сезоне на счету Акинфеева 23 поединка (девять – на ноль), в которых он пропустил 23 мяча. Его нынешнее соглашение с армейцами рассчитано до июня 2019 года.