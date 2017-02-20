Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев заявил, что не перешел бы в китайский клуб ни за какие деньги

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не продолжит карьеру в Китае, даже если ему предложат баснословный контракт. Напомним, ранее двое теперь уже бывших игроков «Зенита» – нападающий Халк и хавбек Аксель Витсель – перебрались в «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.

    «Переезд в Китай? Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», – сказал Акинфеев.

    В текущем сезоне на счету Акинфеева 23 поединка (девять – на ноль), в которых он пропустил 23 мяча. Его нынешнее соглашение с армейцами рассчитано до июня 2019 года.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.02.2017 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 21 февраля 2017, 00:12

      Ну тут напишу про то что антирекорд ему ставят в укор . А какой клуб у нас в России не пропускает в Еврокубках ??? Ну максимум матч , совсем хорошо два . Просто , Игорь постоянно играет в воротах ЦСКА........УЖЕ МНОГО ЛЕТ......если защитники не помогают , то даже самый Великий вратарь , пропускал бы из матча в матч . А ТАК ПО ПРОСТОМУ , встаньте критики в ворота ..........Я лично на любительском уровне , играл в воротах по мини футболу , врагу не пожелаю , каждый хочет тебе забить .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > ВЛАДИВОСТОК 21 февраля 2017, 02:26

      Не в качестве троллинга рекорда Игоряна, сколько в качестве объективности... Когда серия Игорька уже началась и была за 15 матчей, на протяжении 2 сезонов в ЛЧ иногда появлялся по-моему Чепчугов, и что удивительно, та же оборона сыграла с ним парочку матчей на сухую, а после этого, когда Игорян уже стал постоянно играть началась уже и серия конях, которая также рекордная к слову и перевали по-моему уже за 20 с чем-то матчей....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 20 февраля 2017, 21:04

      Котофеев..... Не боишься,что из-за вранья, ЯЗЫК ОТСОХНЕТ ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 20 февраля 2017, 19:41

      Кто его позовет он же рекорды ставит, нужен задел чтобы никто не повторил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Brennet 20 февраля 2017, 17:03

      Значит человек зрелый, уже что-то для себя решил. Это вызывает уважение. А то посмотришь на других – цену себе набивают, по клубам прыгают как кузнечики, болельщики по боку. Чего не хватает? Поле везде прямоугольное, мяч везде круглый. Дома-то чего не сидится? Жажда славы? Ну так футбол игра коллективная, требующая самопожертвования и значит не тот вид спорта ты выбрал, парень. А Игорю искреннее хочется пожелать долгих успешных спортивных лет и главное без травм.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 февраля 2017, 16:34

      Ну во-первых, тебя никуда и не позовут, а позвали бы, побежал на такой контракт без раздумий... Во-вторых, все мы знаем что ты не только в Китай не поехал (ибо не предлагают), но и не поехал в Европу когда была такая возможность и не одна, на более меньший оклад и в более серьёзный клуб, при этом просто зассав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 16:22

      Не позовут тебя в Китай. Злобные вы, Акинфеевы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 20 февраля 2017, 16:12

      А кому ты такой нужен! Ты "футбольный хлам", отработанный материал изначально не качественный. В лиге чемпионов никак на ноль отстоять не можешь, в чемионате страны и то все девять игр без голов. Уровень мастерства, даже по меркам китайской лиги слабоват. Ты только в России сможешь, получать деньги и ничего не показывать. Ты такой же "мертвый игрок", как и вся наша убогая, футбольная сборная с Дзюбой и Кокориным.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 20 февраля 2017, 16:10

      вкинули тему вдруг в Китае прочитают )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 > timurcet 20 февраля 2017, 20:55

      надо создать впечатление что он нужен в китае

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 20 февраля 2017, 16:06

      да кто бы его туда ещё позвал ... )

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 февраля 2017, 15:49

      правильно.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11