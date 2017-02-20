Акинфеев заявил, что не перешел бы в китайский клуб ни за какие деньги

Ну тут напишу про то что антирекорд ему ставят в укор . А какой клуб у нас в России не пропускает в Еврокубках ??? Ну максимум матч , совсем хорошо два . Просто , Игорь постоянно играет в воротах ЦСКА........УЖЕ МНОГО ЛЕТ......если защитники не помогают , то даже самый Великий вратарь , пропускал бы из матча в матч . А ТАК ПО ПРОСТОМУ , встаньте критики в ворота ..........Я лично на любительском уровне , играл в воротах по мини футболу , врагу не пожелаю , каждый хочет тебе забить .
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не продолжит карьеру в Китае, даже если ему предложат баснословный контракт. Напомним, ранее двое теперь уже бывших игроков «Зенита» – нападающий Халк и хавбек Аксель Витсель – перебрались в «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.
«Переезд в Китай? Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», – сказал Акинфеев.
В текущем сезоне на счету Акинфеева 23 поединка (девять – на ноль), в которых он пропустил 23 мяча. Его нынешнее соглашение с армейцами рассчитано до июня 2019 года.