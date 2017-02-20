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  • Акинфеев заявил, что не перешел бы в китайский клуб ни за какие деньги

Акинфеев заявил, что не перешел бы в китайский клуб ни за какие деньги

20 февраля 2017, 14:21
16

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не продолжит карьеру в Китае, даже если ему предложат баснословный контракт. Напомним, ранее двое теперь уже бывших игроков «Зенита» – нападающий Халк и хавбек Аксель Витсель – перебрались в «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь» соответственно.

«Переезд в Китай? Нет, я бы не поехал ни за какие деньги. Тут даже выбора никакого не надо делать, денег не надо. Мы были в Китае на сборах, мне не особо понравилось», – сказал Акинфеев.

В текущем сезоне на счету Акинфеева 23 поединка (девять – на ноль), в которых он пропустил 23 мяча. Его нынешнее соглашение с армейцами рассчитано до июня 2019 года.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (16)
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Томик
1487590395
Вот кто, сцуко, за язык тянет. В жизни чего только не случается, а этот "плюёт в лицо вождю". Хотя о чём я? Как вратарь то неплох, но с головой проблемки всегда были.
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Клим Чугункин.
1487590406
Лучше бы Игарь папаню своего вонючего приструнил,а то прийдётся ему дурку вызывать.
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sochi-2013
1487593625
Съесть бы он съел, да кто же ему даст! Но облизнуться можно.
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neofizer
1487594989
правильно.
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Сергей Александрович
1487595968
да кто бы его туда ещё позвал ... )
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Болельщик Реал Мадрида
1487596371
А кому ты такой нужен! Ты "футбольный хлам", отработанный материал изначально не качественный. В лиге чемпионов никак на ноль отстоять не можешь, в чемионате страны и то все девять игр без голов. Уровень мастерства, даже по меркам китайской лиги слабоват. Ты только в России сможешь, получать деньги и ничего не показывать. Ты такой же "мертвый игрок", как и вся наша убогая, футбольная сборная с Дзюбой и Кокориным.
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Zeff
1487596937
Не позовут тебя в Китай. Злобные вы, Акинфеевы.
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ivanthebest
1487597678
Ну во-первых, тебя никуда и не позовут, а позвали бы, побежал на такой контракт без раздумий... Во-вторых, все мы знаем что ты не только в Китай не поехал (ибо не предлагают), но и не поехал в Европу когда была такая возможность и не одна, на более меньший оклад и в более серьёзный клуб, при этом просто зассав!
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Brennet
1487599418
Значит человек зрелый, уже что-то для себя решил. Это вызывает уважение. А то посмотришь на других – цену себе набивают, по клубам прыгают как кузнечики, болельщики по боку. Чего не хватает? Поле везде прямоугольное, мяч везде круглый. Дома-то чего не сидится? Жажда славы? Ну так футбол игра коллективная, требующая самопожертвования и значит не тот вид спорта ты выбрал, парень. А Игорю искреннее хочется пожелать долгих успешных спортивных лет и главное без травм.
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ВЛАДИВОСТОК
1487625153
Ну тут напишу про то что антирекорд ему ставят в укор . А какой клуб у нас в России не пропускает в Еврокубках ??? Ну максимум матч , совсем хорошо два . Просто , Игорь постоянно играет в воротах ЦСКА........УЖЕ МНОГО ЛЕТ......если защитники не помогают , то даже самый Великий вратарь , пропускал бы из матча в матч . А ТАК ПО ПРОСТОМУ , встаньте критики в ворота ..........Я лично на любительском уровне , играл в воротах по мини футболу , врагу не пожелаю , каждый хочет тебе забить .
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