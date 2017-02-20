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  • Эльмурзаев, Юсупов и Рикматуллаев переведены в основной состав «Анжи»

Эльмурзаев, Юсупов и Рикматуллаев переведены в основной состав «Анжи»

20 февраля 2017, 11:06
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Главный тренер «Анжи» Александр Григорян совместно со старшим тренером молодежного состава Гамалем Бабаевым приняли решение о привлечении на постоянной основе к тренировкам первой команды трех игроков младшего состава. Это защитники Магомед Эльмурзаев и Багаутдин Рикматуллаев, а также полузащитник Залимхан Юсупов. Напомним, повышение уровня дагестанского футбола и привлечение в команду местных воспитанников президент клуба Осман Кадиев назвал одной из приоритетных задач развития «Анжи».

«Для ребят очень важно чувствовать внимание главного тренера, иметь возможность заявить о себе. Здесь, в Турции, руководство клуба предоставило им такой шанс. Мы живем и тренируемся по соседству с основой, футболисты общаются друг с другом. Налажен тесный контакт с главным тренером, наши игры посещают генеральный директор Саид Абдулаев и спортивный директор Александр Танцюра.

Группа игроков под руководством Александра Витальевича оставалась в Турции на время выходных дней между сборами, чтобы быстрее набрать форму. Уже тогда наша молодежь работала бок о бок с игроками основы. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев говорил о том, как важно нам всем объединиться вокруг общей цели, стать одной большой семьей.

Приятно осознавать, что эта задача уже реализуется на практике. Трое наших игроков получили свой шанс, теперь все зависит только от них самих. А для всех остальных ребят это отличный стимул не останавливаться в развитии и работать еще усерднее», – считает Гамаль Бабаев.

Источник: ФК «Анжи»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Анжи Эльмурзаев Магомед Рикматуллаев Багаутдин Юсупов Залимхан Григорян Александр
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MURAD F. A.
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