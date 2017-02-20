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  • Кутепов пожаловался на жесткую подготовку под управлением Карреры

Кутепов пожаловался на жесткую подготовку под управлением Карреры

20 февраля 2017, 06:43
17

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, что в это зимнее межсезонье ему непросто дается подготовка к весенней части чемпионата России.

«Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.

Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню.

Интересуюсь ли своей статистикой? Да. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила», – сказал Кутепов.

В текущем сезоне «Спартак» после 17 туров лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету москвичей 40 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Каррера Массимо
Комментарии (17)
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pavelSKA85
1487566607
Скорее всего не пожаловался как пишет редактор,а поделился впечатлениями
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KWN37
1487567497
Автор, где тут жалоба, где сопли ? Обычное интервью, информация ни о чем ...
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Igor Belousov
1487569041
тяжело в учении легко в бою
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m40
1487569071
Тренер всегда прав. А если еще и результат даёт, то тем более. Так что давай бегай, Илюша. Каррера не зря столько лет с Конте работал
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Psih86
1487570156
Мамка меня тренер гоняет,заставляет много бегать:-(((а я хочу ни чего не делать и получать миллионы долларов и побеждать в ЛЧ и на ЧМ...
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RedWhiteFans2
1487572047
За такое бабло, которое вы получаете по сравнению с шахтерами или металлургами или даже с марафонцами, вы ложны бегать 12 часов в день. Поэтому не скули мальчик, а готовься к битве.
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Daxa 09
1487573846
Привыкли филонить на тренировках по этому когда наши переходят в Европу сдыхают и не выдерживают тот темп что у них
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VVM1964
1487576027
РЕЗУЛЬТАТЫ ТРЕНИРОВОК УВИДИМ ОЧЕНЬ СКОРО - ДО КОНЦА ПЕРЕРЫВА ОСТАЛОСЬ 2 НЕДЕЛИ .
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KalterJax
1487576483
Хах) ну да) зарплату платят, в форму одели, а тут ещё и бегать надо оказывается) вообще охренели) спокойной жизни не дают)
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Tostao
1487576767
Они поражаются цифрами после тренировки, а мы поражаемся цифрами в их контрактах. Так и живём - от поражения к поражению ...
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