Кутепов пожаловался на жесткую подготовку под управлением Карреры

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, что в это зимнее межсезонье ему непросто дается подготовка к весенней части чемпионата России.

«Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.

Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню.

Интересуюсь ли своей статистикой? Да. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила», – сказал Кутепов.

В текущем сезоне «Спартак» после 17 туров лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету москвичей 40 очков.