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    Кутепов пожаловался на жесткую подготовку под управлением Карреры

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, что в это зимнее межсезонье ему непросто дается подготовка к весенней части чемпионата России.

    «Вообще-то Карреру мы еще не раскусили до конца. Самое интересное впереди. Могу сказать – жестче нынешней подготовки ничего не видел. Беговая работа на втором сборе – это что-то. Четыре дня подряд по две тренировки.

    Высоким людям бег дается нелегко. Мне – очень. Не встречал ни одного человека, кто любил бы беготню.

    Интересуюсь ли своей статистикой? Да. Недавно поражался цифрам после какой-то тренировки. Тогда была работа на максимальных оборотах, ускорения. Подсчитали, сколько выдал – цифра сразила», – сказал Кутепов.

    В текущем сезоне «Спартак» после 17 туров лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги. На счету москвичей 40 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2017 06:43
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 20 февраля 2017, 15:22

      Как завещал Александр Васильевич тяжело в ученье легко в бою.

      0
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      Рейтинг: +21

      16 DeN 20 февраля 2017, 12:08

      Человек приехал из вас нормальных футболистов делать, но видимо не все хотят ими хотят быть)))

      0
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      Рейтинг: +195

      Colonist 20 февраля 2017, 11:49

      Как может футболист не любить беготню! Это нонсенс - гнать таких из футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 февраля 2017, 11:36

      Ильюха, А ты как хотел....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      bafor 20 февраля 2017, 11:02

      Спартак пашет на тренировках. Бойтесь . Запасайтесь вазелином. Устроит Спартак вам жесткое ....

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 февраля 2017, 10:46

      Они поражаются цифрами после тренировки, а мы поражаемся цифрами в их контрактах. Так и живём - от поражения к поражению ...

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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 февраля 2017, 10:41

      Хах) ну да) зарплату платят, в форму одели, а тут ещё и бегать надо оказывается) вообще охренели) спокойной жизни не дают)

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      Рейтинг: +335

      Daxa 09 20 февраля 2017, 09:57

      Привыкли филонить на тренировках по этому когда наши переходят в Европу сдыхают и не выдерживают тот темп что у них

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 февраля 2017, 09:27

      За такое бабло, которое вы получаете по сравнению с шахтерами или металлургами или даже с марафонцами, вы ложны бегать 12 часов в день. Поэтому не скули мальчик, а готовься к битве.

      3
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 20 февраля 2017, 08:55

      Мамка меня тренер гоняет,заставляет много бегать:-(((а я хочу ни чего не делать и получать миллионы долларов и побеждать в ЛЧ и на ЧМ...

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