Анчелотти заявил, что показал средний палец фанатам «Герты», потому что те плевались в него

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти объяснил свое поведение после финального свистка в матче 21-го тура Бундеслиги против «Герты» (1:1). Напомним, по итогу встречи итальянский специалист показал средний палец фанатом хозяев.

«Да, я действительно показал этот жест, потому что в меня плюнули. В конце игры было довольно жарко, но пять минут были компенсированы по правилам», – сказал Анчелотти.

Отметим, что по итогам 21-го тура Бундеслиги «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 50 очков. Отставание от идущего вторым «РБ Лейпцига» составляет пять баллов.