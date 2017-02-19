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    Анчелотти заявил, что показал средний палец фанатам «Герты», потому что те плевались в него

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти объяснил свое поведение после финального свистка в матче 21-го тура Бундеслиги против «Герты» (1:1). Напомним, по итогу встречи итальянский специалист показал средний палец фанатом хозяев.

    «Да, я действительно показал этот жест, потому что в меня плюнули. В конце игры было довольно жарко, но пять минут были компенсированы по правилам», – сказал Анчелотти.

    Отметим, что по итогам 21-го тура Бундеслиги «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 50 очков. Отставание от идущего вторым «РБ Лейпцига» составляет пять баллов.

    Источник: Bild

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    19.02.2017 23:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 20 февраля 2017, 11:23

      Ничего себе.1 от 2 отстает на 5 очков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 20 февраля 2017, 10:25

      Ну заплатит штраф и забудет, а фаны будут помнить этот жест долго

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 20 февраля 2017, 06:57

      ..."- Саид, ты зачем убил моих людей..?

      - А чё они песком кидаются..!.."

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 20 февраля 2017, 01:44

      Ну тогда можно )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 20 февраля 2017, 00:48

      не красит средний палец солидного дядю

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 февраля 2017, 00:16

      Анчелотти" В конце игры было довольно жарко потому в меня и плюнули."

      2
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Gullit 76 20 февраля 2017, 06:58

      Интересно, доплюнули?...

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 февраля 2017, 00:02

      Жаль он не знаком с Акинфеевым старшим, перестрелял бы пол стадиона

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 19 февраля 2017, 23:39

      Какой-то не русский текст((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Wagarti > mialkov 20 февраля 2017, 00:19

      Пиздец как нерусский(((

      3
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > mialkov 20 февраля 2017, 07:22

      Я когда читал о том же думал))) Особенно "по итогу встречи" )))

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > ALeX-161-rus 20 февраля 2017, 07:26

      Фанатом хозяев???? Я правильно понял,Карло выцепил с трибуны фара Герты,он в него харкнул. А Анчелотти заставил фана факи своим же крутить)))) Вот развеселил бомбардир с утра пораньше.

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