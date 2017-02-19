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    «Манчестер Юнайтед» может за 30 миллионов приобрести у «Арсенала» Окслэд-Чэмберлена

    Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, «красные дьяволы» находятся в поисках усиления линии атаки и готово потратить на приобретение 23-летнего англичанина 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Напомним, Окслэд-Чэмберлен защищает цвета «Арсенала» с 2011 года. Его действующее соглашение с лондонским клубом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 21 матч, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.02.2017 20:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 февраля 2017, 23:14

      За такие бабки и Уэлбэка назад отдать впридачу

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ruverzema29rus 21 февраля 2017, 11:02

      Уэлбэка нафиг. а вот Чемберлен не плох

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