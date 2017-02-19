«Манчестер Юнайтед» может за 30 миллионов приобрести у «Арсенала» Окслэд-Чэмберлена

Нападающий «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает источник, «красные дьяволы» находятся в поисках усиления линии атаки и готово потратить на приобретение 23-летнего англичанина 30 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, Окслэд-Чэмберлен защищает цвета «Арсенала» с 2011 года. Его действующее соглашение с лондонским клубом рассчитано до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «канониров» в АПЛ 21 матч, в которых забил три гола и сделал четыре результативные передачи.