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    Булыкин: «Говорил своим товарищам из «Андерлехта», что «Зенит» их порвет»

    Бывший нападающий сборной России и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение о выступлении российских клубов в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

    Напомним, что «Ростов» и «Краснодар» добились домашних побед над «Спартой» (4:0) и «Фенербахче» (1:0) соответственно, а «Зенит» на выезде проиграл «Андерлехту» (0:2).

    «Результаты удивили. Особенно порадовал «Ростов». А вот своим товарищам из «Андерлехта» я говорил, что «Зенит» их порвет, а они сказали, что будут бороться и смогут вырвать хотя бы ничью. А получилось, что смогли победить. Был удивлен, что «Зенит» не смог реализовать свои шансы, хотя у Дзюбы было много стопроцентных моментов. В ответной игре им придется тяжеловато, как и «Краснодару», который сыграет в Турции. В любом случае, будем болеть за наши клубы. Надеюсь, что все три команды пройдут дальше», – сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.02.2017 16:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 февраля 2017, 12:00

      Булыкин не врал, им два дня жить осталось.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 февраля 2017, 20:14

      Настраивал их на игру, так надо понимать?

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 20 февраля 2017, 19:52

      Вот и Зенит так думал, а народная мудрость гласит:“Не говори гоп, пока не перепрыгнешь“!

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 20 февраля 2017, 19:48

      Да это он свой сон рассказал, накануне матча...

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 19 февраля 2017, 22:00

      Нахрена козе боян ?
      Ещё и играть ?
      Мульоны и так дадут ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 февраля 2017, 19:37

      Зениту с разорванным аналом бегать будет тяжко, да и Краснодару не легче... По-любому, - не всё потеряно.Удачи, парни, покажите характер. С ув.

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 февраля 2017, 19:34

      Вот теперь понятно в чём причина.. Булыкин- собака страшная раскаркался раньше срока, раздраконил потных бельгийцев, а обвинили Артёмку с цыганом..

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 19:08

      шансы в любой игре есть - это футбол - тем он и интересен -подождем только вот очень уж не люблю это порвем сделаем -а обычно бывает наоборот - а ведь на самом деле должны были - так что раньше времени не надо кукарекуть

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 февраля 2017, 18:11

      А я всё думал, кто же это Зенит сглазил?)

      1
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 февраля 2017, 17:25

      Хотелось бы. Надеемся и верим!!!

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