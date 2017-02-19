Булыкин: «Говорил своим товарищам из «Андерлехта», что «Зенит» их порвет»

Бывший нападающий сборной России и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение о выступлении российских клубов в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что «Ростов» и «Краснодар» добились домашних побед над «Спартой» (4:0) и «Фенербахче» (1:0) соответственно, а «Зенит» на выезде проиграл «Андерлехту» (0:2).

«Результаты удивили. Особенно порадовал «Ростов». А вот своим товарищам из «Андерлехта» я говорил, что «Зенит» их порвет, а они сказали, что будут бороться и смогут вырвать хотя бы ничью. А получилось, что смогли победить. Был удивлен, что «Зенит» не смог реализовать свои шансы, хотя у Дзюбы было много стопроцентных моментов. В ответной игре им придется тяжеловато, как и «Краснодару», который сыграет в Турции. В любом случае, будем болеть за наши клубы. Надеюсь, что все три команды пройдут дальше», – сказал Булыкин.