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  • Булыкин: «Говорил своим товарищам из «Андерлехта», что «Зенит» их порвет»

Булыкин: «Говорил своим товарищам из «Андерлехта», что «Зенит» их порвет»

19 февраля 2017, 16:51
13

Бывший нападающий сборной России и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин высказал мнение о выступлении российских клубов в первых матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что «Ростов» и «Краснодар» добились домашних побед над «Спартой» (4:0) и «Фенербахче» (1:0) соответственно, а «Зенит» на выезде проиграл «Андерлехту» (0:2).

«Результаты удивили. Особенно порадовал «Ростов». А вот своим товарищам из «Андерлехта» я говорил, что «Зенит» их порвет, а они сказали, что будут бороться и смогут вырвать хотя бы ничью. А получилось, что смогли победить. Был удивлен, что «Зенит» не смог реализовать свои шансы, хотя у Дзюбы было много стопроцентных моментов. В ответной игре им придется тяжеловато, как и «Краснодару», который сыграет в Турции. В любом случае, будем болеть за наши клубы. Надеюсь, что все три команды пройдут дальше», – сказал Булыкин.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Зенит Андерлехт Булыкин Дмитрий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Zeff
1487512959
Может и порвут ещё.
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Ral13
1487514318
Хотелось бы. Надеемся и верим!!!
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Bivaliy67
1487517115
А я всё думал, кто же это Зенит сглазил?)
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ijgiz
1487520504
шансы в любой игре есть - это футбол - тем он и интересен -подождем только вот очень уж не люблю это порвем сделаем -а обычно бывает наоборот - а ведь на самом деле должны были - так что раньше времени не надо кукарекуть
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семёнычев
1487522050
Вот теперь понятно в чём причина.. Булыкин- собака страшная раскаркался раньше срока, раздраконил потных бельгийцев, а обвинили Артёмку с цыганом..
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Par Mezan
1487522270
Зениту с разорванным аналом бегать будет тяжко, да и Краснодару не легче... По-любому, - не всё потеряно.Удачи, парни, покажите характер. С ув.
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eleng
1487609337
Да это он свой сон рассказал, накануне матча...
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sochi-2013
1487609533
Вот и Зенит так думал, а народная мудрость гласит:“Не говори гоп, пока не перепрыгнешь“!
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Zeff
1487610870
Настраивал их на игру, так надо понимать?
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Viktor781
1487667638
Булыкин не врал, им два дня жить осталось.
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