Павлюченко: «Барселона» может «ПСЖ» и пять «отгрузить». Еще не все решено»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко признался, что был удивлен результату первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» (0:4). Россиянин отметил, что каталонский клуб имеет шансы на проход в следующую стадию турнира.

«Если бы до игры кто-то сказал, что «Барселона» 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. «Барселона» такая команда — может и пять «загрузить», поэтому здесь еще не все решено», – сказал Павлюченко.

Напомним, что ответная встреча «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта.