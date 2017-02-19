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    Павлюченко: «Барселона» может «ПСЖ» и пять «отгрузить». Еще не все решено»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко признался, что был удивлен результату первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» (0:4). Россиянин отметил, что каталонский клуб имеет шансы на проход в следующую стадию турнира.

    «Если бы до игры кто-то сказал, что «Барселона» 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. «Барселона» такая команда — может и пять «загрузить», поэтому здесь еще не все решено», – сказал Павлюченко.

    Напомним, что ответная встреча «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта.

    Источник: ФК «Урал»

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    19.02.2017 14:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 февраля 2017, 16:44

      Рома окстись, завязывай уже с марихуаной... И так уже мозгов нихрена не осталось, последние прокуришь...

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 февраля 2017, 16:32

      опять коксу перенюхал!! хотя бы ничья была, ато ПСЖ опять их размажет!!!


      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 февраля 2017, 16:18

      Без вариантов. Не в этот раз. Барселона не та команда которая отыгрывает 0-4. Скорее наоборот. Вспомните суперкубок уефа с Севильей.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 февраля 2017, 15:52

      Не удивлюсь если наполи реала выбьет!

      0
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 февраля 2017, 15:51

      Еще один наивный... Псж в этом году на голову сильнее барсы по всем параметрам как не крути 4 мяча им не отыграть 100000% псж на данный момент силнее любой команды испанской лиги!!! Сивилья и атлетико куда увереннее барсы и реала играет!

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      Рейтинг: +2501

      B.G. 19 февраля 2017, 15:08

      Не пори чушь, Рома!
      У ПСЖ, тренер Унаи Эмери, и пропустить в ответке от Барсы 5 мячей, это из области фантастики...результативная ничейка, вот максимум Барсы в родных стенах!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 19 февраля 2017, 15:08

      Еще один наивный,у ПСЖ одна из лучших атак среди лиг ТОП-5,так,что полюбому поймают Барсу контратакой!

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