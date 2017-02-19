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  • Павлюченко: «Барселона» может «ПСЖ» и пять «отгрузить». Еще не все решено»

Павлюченко: «Барселона» может «ПСЖ» и пять «отгрузить». Еще не все решено»

19 февраля 2017, 14:51
7

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко признался, что был удивлен результату первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» (0:4). Россиянин отметил, что каталонский клуб имеет шансы на проход в следующую стадию турнира.

«Если бы до игры кто-то сказал, что «Барселона» 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. «Барселона» такая команда — может и пять «загрузить», поэтому здесь еще не все решено», – сказал Павлюченко.

Напомним, что ответная встреча «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта.

Источник: ФК «Урал»
Лига чемпионов Барселона ПСЖ Павлюченко Роман
Комментарии (7)
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KingRey21
1487506087
Еще один наивный,у ПСЖ одна из лучших атак среди лиг ТОП-5,так,что полюбому поймают Барсу контратакой!
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B.G.
1487506090
Не пори чушь, Рома! У ПСЖ, тренер Унаи Эмери, и пропустить в ответке от Барсы 5 мячей, это из области фантастики...результативная ничейка, вот максимум Барсы в родных стенах!
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dimon2602
1487508710
Еще один наивный... Псж в этом году на голову сильнее барсы по всем параметрам как не крути 4 мяча им не отыграть 100000% псж на данный момент силнее любой команды испанской лиги!!! Сивилья и атлетико куда увереннее барсы и реала играет!
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dimon2602
1487508771
Не удивлюсь если наполи реала выбьет!
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Jenea83
1487510324
Без вариантов. Не в этот раз. Барселона не та команда которая отыгрывает 0-4. Скорее наоборот. Вспомните суперкубок уефа с Севильей.
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Павел Буре
1487511152
опять коксу перенюхал!! хотя бы ничья была, ато ПСЖ опять их размажет!!!
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ivanthebest
1487511871
Рома окстись, завязывай уже с марихуаной... И так уже мозгов нихрена не осталось, последние прокуришь...
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