Раньери: «Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла» (0:1). По словам итальянского специалиста, он остался разочарован итоговым результатом.

«Я очень разочарован результатом. «Лестер» хорошо играл в первом тайме, слабовато в начале второго. Когда же «Миллуолл» остался в меньшинстве, то соперник стал играть лучше нас. Они заслужили победу.

Из этого поражения стоит извлечь урок. Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит. Необходимо отреагировать на это как можно быстрее. «Лестер» лучше, чем «Миллуолл», но «Миллуолл» заслужил победу», – сказал Раньери.

Отметим, соперник «Миллуолла» по четвертьфиналу Кубка Англии определится в результате жеребьевке позднее.