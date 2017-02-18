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  • Раньери: «Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит»

Раньери: «Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит»

18 февраля 2017, 21:49
5

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла» (0:1). По словам итальянского специалиста, он остался разочарован итоговым результатом.

«Я очень разочарован результатом. «Лестер» хорошо играл в первом тайме, слабовато в начале второго. Когда же «Миллуолл» остался в меньшинстве, то соперник стал играть лучше нас. Они заслужили победу.

Из этого поражения стоит извлечь урок. Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит. Необходимо отреагировать на это как можно быстрее. «Лестер» лучше, чем «Миллуолл», но «Миллуолл» заслужил победу», – сказал Раньери.

Отметим, соперник «Миллуолла» по четвертьфиналу Кубка Англии определится в результате жеребьевке позднее.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Миллуолл Лестер Раньери Клаудио
Комментарии (5)
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himik2-62
1487459207
в моей смерти прошу винить Клаву Р.))))))аминь
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red-white fox
1487464291
Сказка прошлого сезона давно закончилась.
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sprint5
1487465492
с тебя и спросить
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KARE_pasan
1487495614
Клаудио, почему???
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dolf666
1487663298
не было никакой сказки в том сезоне, была тупо ошибка природы
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