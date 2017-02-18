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    Раньери: «Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла» (0:1). По словам итальянского специалиста, он остался разочарован итоговым результатом.

    «Я очень разочарован результатом. «Лестер» хорошо играл в первом тайме, слабовато в начале второго. Когда же «Миллуолл» остался в меньшинстве, то соперник стал играть лучше нас. Они заслужили победу.

    Из этого поражения стоит извлечь урок. Когда клуб третьего дивизиона побеждает чемпиона Англии, нужно задать вопрос, почему так происходит. Необходимо отреагировать на это как можно быстрее. «Лестер» лучше, чем «Миллуолл», но «Миллуолл» заслужил победу», – сказал Раньери.

    Отметим, соперник «Миллуолла» по четвертьфиналу Кубка Англии определится в результате жеребьевке позднее.

    Источник: BBC

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    18.02.2017 21:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +536

      dolf666 21 февраля 2017, 10:48

      не было никакой сказки в том сезоне, была тупо ошибка природы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15

      KARE_pasan 19 февраля 2017, 12:13

      Клаудио, почему???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 19 февраля 2017, 03:51

      с тебя и спросить

      0
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      Рейтинг: +258

      red-white fox 19 февраля 2017, 03:31

      Сказка прошлого сезона давно закончилась.

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 19 февраля 2017, 02:06

      в моей смерти прошу винить Клаву Р.))))))аминь

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