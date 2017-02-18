Гвардиола не расстроился, что «Манчестер Сити» не смог обыграть в Кубке Англии «Хаддерсфилд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал итог матча 1/8 финала Кубка Англии против «Хаддерсфилда» (0:0). По словам испанского специалиста, он не разочарован, что его подопечные не сумели одержать победу в данной встрече.

«Разочарование результатом? Нет. Сегодня мы играли против одной из лучших команд Чемпионшипа, против таких клубов тяжело действовать. Поздравляю их. Два дня назад на этом поле была регбийная игра, поэтому оно стало медленным. Несмотря на это, мы провели хороший матч. У меня нет никаких сожалений, футболисты сделали все, о чем я их просил», – сказал Гвардиола.

Напомним, теперь команд ждет переигровка на домашнем стадионе «Манчестер Сити».