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  • Кураньи: «У меня есть предложения из Китая, но я думаю, что уже достаточно заработал»

Кураньи: «У меня есть предложения из Китая, но я думаю, что уже достаточно заработал»

18 февраля 2017, 16:35
2

Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что имеет предложения от клубов из Китая, однако решил туда не переходить. По словам 34-летнего немца, он пока не принял решения о завершении карьеры.

– Означает ли это, что вы завершаете профессиональную карьеру?

– Пока я в сомнениях. Отвел себе еще пару месяцев на окончательное решение. Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьей и решил туда не ехать.

– Решили вы или именно семья?

– Все-таки семья, да. Жену можно понять, она не хочет никуда уезжать. Мы ведь только полтора года назад вернулись в Германию, освоились, дети пошли в школу – появилось такое приятное ощущение, когда тебе спокойно, когда все нравится. Есть ли смысл от этого отказываться?

– Вопрос в 10-15 млн долларов, которые готовы платить в Китае.

– Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить. Да, у нас недолгая карьера. Да, люди трудятся на одном месте 50 лет, а мы примерно 15. Да, всегда можно хотеть больше и больше денег, но счастливое время в семье важнее.

Напомним, ранее футболист провел тренировочный сбор с «Динамо-Брест» и принял участие в товарищеском матче с участием белорусского клуба. Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

Источник: Чемпионат.ком
Германия Кураньи Кевин
Комментарии (2)
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ijgiz
1487439285
да согласен мы глобальные вопросы решаем - а в остальных случаях жены - против баб не попреж
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ijgiz
1487439336
Написал бы - так жена решила
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