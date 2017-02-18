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    Кураньи: «У меня есть предложения из Китая, но я думаю, что уже достаточно заработал»

    Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что имеет предложения от клубов из Китая, однако решил туда не переходить. По словам 34-летнего немца, он пока не принял решения о завершении карьеры.

    – Означает ли это, что вы завершаете профессиональную карьеру?

    – Пока я в сомнениях. Отвел себе еще пару месяцев на окончательное решение. Предложения-то есть. Например, из Китая. Но я посовещался с семьей и решил туда не ехать.

    – Решили вы или именно семья?

    – Все-таки семья, да. Жену можно понять, она не хочет никуда уезжать. Мы ведь только полтора года назад вернулись в Германию, освоились, дети пошли в школу – появилось такое приятное ощущение, когда тебе спокойно, когда все нравится. Есть ли смысл от этого отказываться?

    – Вопрос в 10-15 млн долларов, которые готовы платить в Китае.

    – Я очень давно играю в футбол и думаю, что уже достаточно заработал для того, чтобы просто нормально жить. Да, у нас недолгая карьера. Да, люди трудятся на одном месте 50 лет, а мы примерно 15. Да, всегда можно хотеть больше и больше денег, но счастливое время в семье важнее.

    Напомним, ранее футболист провел тренировочный сбор с «Динамо-Брест» и принял участие в товарищеском матче с участием белорусского клуба. Последним клубом Кураньи был «Хоффенхайм», который он покинул по окончании прошлого сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.02.2017 16:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 18 февраля 2017, 20:35

      Написал бы - так жена решила

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    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 18 февраля 2017, 20:34

      да согласен мы глобальные вопросы решаем - а в остальных случаях жены - против баб не попреж

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