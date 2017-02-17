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    Радимов призывает отказаться от Кубка ФНЛ, чтобы не издеваться над игроками

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подверг резкой критике организацию Кубка ФНЛ.

    «Мы играем на ужасных полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня добавились и проблемы с освещением. Это ни в какие ворота не лезет, лучше отказаться от проведения турнира и не ломать такой организацией предсезонную подготовку команд. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем играть в таких условиях», – заключил Радимов.

    Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.

    Источник: ТАСС

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    17.02.2017 21:27
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 22:40

      По мне таких гнать надо из футбола - если после каждога вашего проигрыша что то надо предпринимать это будет полный ералаш - то судей а то и вообще весь ФНЛ - ты немного мозги то свои напрегай иногда

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 18:49

      Что себе возомнили деньги держащие! Чёрт всё решает или люди???

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 17:51

      А где тогда молодым ребяткам играть, может быть в подворотне...?!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 февраля 2017, 22:43

      Пи-ит. Мутко только вчера на всю страну рассказывал сколько новых, отличных стадионов он настроил и все у нас хорошо.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 17 февраля 2017, 22:47

      Да,вот сука на Кипре не построил!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 17 февраля 2017, 22:48

      Он о Родине заботится, поседел уже весь.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 17 февраля 2017, 22:52

      У тебя муткофобия развилась,уйдёт он после ЧМ что делать будешь?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 17 февраля 2017, 22:59

      При чем здесь Мутко. Ну уйдет он, другой "гаврик" придет, других система не приемлет и не рождает. Хоть Мутко, хоть Иванов, Петров, Сидоров. Ты у нас где министра видел, что бы имущество соответствовало зп, а тещи и жены "гениальные бизнесвуманы", как на подбор.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kykyi 17 февраля 2017, 23:01

      Недавно одну книгу читал распостроняемую христианским обществом.Они тоже очень недовольны нашей "демократией" и считают возвращение к Монархии правильным путём.Думаю Путин не против.А ты как?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Gullit 76 17 февраля 2017, 23:12

      В 19 век, спасибо. Христианскому обществу там будет хорошо, вся власть от бога, помазанник божий, довольствуйся малым и финансирование от государства. Сами в золотых рясах и на джипах. Знаешь почему в произошла реформация и революции в Европе произошли, именно поэтому.

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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 17 февраля 2017, 22:00

      На кипре !!!ещ и не нравится !!!Зажрались!!!Такие бабки получают и издеваются тут над ними!!!Зажравшийся тренеришка!!В монако бы побухать!!!

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      Рейтинг: +2

      Закат 17 февраля 2017, 21:52

      Не нравится на Кипре- играйте в России!

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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 17 февраля 2017, 21:42

      на вас букмекеры играют и выигрывают - так что се ля ви....

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 февраля 2017, 21:36

      Ну бабки отмыли, уплачено по документам образно говоря за проведение, 30к евро, на самом деле уплатили 9-11, остальное распил.

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