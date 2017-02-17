Радимов призывает отказаться от Кубка ФНЛ, чтобы не издеваться над игроками

По мне таких гнать надо из футбола - если после каждога вашего проигрыша что то надо предпринимать это будет полный ералаш - то судей а то и вообще весь ФНЛ - ты немного мозги то свои напрегай иногда
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подверг резкой критике организацию Кубка ФНЛ.
«Мы играем на ужасных полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня добавились и проблемы с освещением. Это ни в какие ворота не лезет, лучше отказаться от проведения турнира и не ломать такой организацией предсезонную подготовку команд. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем играть в таких условиях», – заключил Радимов.
Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.