Радимов призывает отказаться от Кубка ФНЛ, чтобы не издеваться над игроками

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подверг резкой критике организацию Кубка ФНЛ.

«Мы играем на ужасных полях, в раздевалках невозможно переодеться, а сегодня добавились и проблемы с освещением. Это ни в какие ворота не лезет, лучше отказаться от проведения турнира и не ломать такой организацией предсезонную подготовку команд. Нельзя издеваться над футболистами, лучше бы мы поехали в другое место, чем играть в таких условиях», – заключил Радимов.

Кубок ФНЛ проходит на Кипре с 11 по 24 февраля.