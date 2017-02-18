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    Кубок Англии. «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» ждет переигровка, «Миллуолл» в меньшинстве выбил из турнира «Лестер»

    В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях не сумел обыграть «Хаддерсфилд», представляющий Чемпионшип, – 0:0. Таким образом, команд ждет переигровка, которая пройдет на стадионе «горожан».

    В других встречах «Лестер» в большинстве уступил «Миллуоллу» и вылетел из турнира; «Мидлсбро» одержал победу над «Оксфордом», несмотря на упущенное по ходу встречи преимущество в два мяча.

    Кубок Англии. 1/8 финала

    Миллуолл – Лестер – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Каммингс, 90.

    Удаление: Купер, 52 – нет.

    Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:0

    Мидлсбро – Оксфорд – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лидбиттер, 26 (с пенальти); 2:0 – Жестеде, 34; 2:1 – Магуайр, 64; 2:2 – Мартинес, 66; 3:2 – Стуани, 86.

    Календарь Кубка Англии

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2017 19:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 февраля 2017, 22:43

      Скоро лестер будет в чемпионшипе с такой игрой

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 18 февраля 2017, 20:25

      ливер опустит идиотов в зону вылета

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 20:00

      Это хорошо что Лестер вылетел.Теперь сосредоточатся на чемпионате и лиге.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 февраля 2017, 19:59

      Лестер поплыл напрочь...

      1
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