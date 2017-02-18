Кубок Англии. «Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» ждет переигровка, «Миллуолл» в меньшинстве выбил из турнира «Лестер»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» в гостях не сумел обыграть «Хаддерсфилд», представляющий Чемпионшип, – 0:0. Таким образом, команд ждет переигровка, которая пройдет на стадионе «горожан».
В других встречах «Лестер» в большинстве уступил «Миллуоллу» и вылетел из турнира; «Мидлсбро» одержал победу над «Оксфордом», несмотря на упущенное по ходу встречи преимущество в два мяча.
Кубок Англии. 1/8 финала
Гол: 1:0 – Каммингс, 90.
Удаление: Купер, 52 – нет.
Хаддерсфилд – Манчестер Сити – 0:0
Мидлсбро – Оксфорд – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Лидбиттер, 26 (с пенальти); 2:0 – Жестеде, 34; 2:1 – Магуайр, 64; 2:2 – Мартинес, 66; 3:2 – Стуани, 86.
Источник: Бомбардир.ру