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    Иванович: «Так, как я, наверное ошибаются дети, когда начинают играть в футбол»

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен свой игрой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Сербский футболист подчеркнул, что допустил серьезную ошибку во время первого гола бельгийцев.

    «Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович.

    Напомним, что игра против «Андерлехта» была дебютной для Ивановича в составе «Зенита». Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2017 16:50
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +800

      forward33 20 февраля 2017, 20:28

      Да. Иванович сдал за последний год сильно. Жаль...

      -1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 18 февраля 2017, 11:30

      хороший дебют)))

      1
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      Рейтинг: +120

      agil 18 февраля 2017, 10:35

      обидно!!!народ реально обидно...проигрывать но не так...

      0
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      Рейтинг: +71

      ЯРБОЛ 17 февраля 2017, 22:13

      Зажрались- патриотизма -0. Бабло капает и ладно. Играли 5-6 человек. Остальные смотрели футбол. Гордость провели 12 товарищеских матчей, а результат. Пакуй Мирча чемодан.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      agil > ЯРБОЛ 18 февраля 2017, 10:34

      тут даже не в тренере дело а просто самолюбие нето у них...ты правильно говоришь БАБЛО капаеть а остальное х у й с ним...уберут тренера всю команду не разгонят да и лимит есть у нас...сидять в командах с паспортами и ниче не надо

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат 17 февраля 2017, 21:45

      это просто начало деградации!

      -2
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 февраля 2017, 20:34

      Поле ему не понравилось)) Ничего, в марте месяце на наших полях поиграешь.

      1
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      Рейтинг: +27

      Wiz94 17 февраля 2017, 19:51

      Обидно, что в команду такие деньги вливают, стадион им строят, а отдачи никакой, команда по европейским меркам ниже среднего. Лучше бы Ростову хотя бы 20% средств давали от того что идёт Зениту

      2
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      Рейтинг: +2

      Закат > 3a zenit 17 февраля 2017, 21:47

      Ювентус- середнячок? ХА-ХА-ХА!!!

      Юве от вашего проекта камня на камне не оставит! Только умеете хамские тексты писать (ударение не обязательно в последнем слове).

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > Wiz94 17 февраля 2017, 22:36

      Интересно было бы посмотреть на Ростов с хорошим финансированием. А Зенит транжиры! один стадион чего стоит...

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > 3a zenit 18 февраля 2017, 01:06

      клише имеет под собой основания, каким бы зомбированным оно не было...
      вот пример: Ваня Новосельцев наверное в Зенит переходил, чтобы в ЛЕ поиграть, а поиграет в ЧР
      Весной Ростов в ЛЕ поиграет ещё и летом какого-нибудь Мевлю будут в Европу приглашать, про Нобоа, Полоза, Кудряшова, Терентьева, Азмуна я вообще не говорю.... Вот Мевля пойдёт играть в Европе за деньги, а Ваня Новосельцев пройдёт путь Саши Бухарова в Зените( ни дна бы ему, ни покрышки)

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      Рейтинг: +2

      Закат > 3a zenit 18 февраля 2017, 11:29

      Какие же вы питерские- сектанты!)))))

      1
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      Рейтинг: +208

      Kurp > 3a zenit 20 февраля 2017, 08:41

      Да, с такими деньгами и так позорно играть, стыдно должно быть товарищи, стыдно.

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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 17 февраля 2017, 19:06

      давай обратно в челси

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 февраля 2017, 18:52

      Спасибо, что приехал :)))

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      Рейтинг: +2161

      Алекc 17 февраля 2017, 18:16

      Извинятся надо кокоше. это просто кошмар

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