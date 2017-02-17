Иванович: «Так, как я, наверное ошибаются дети, когда начинают играть в футбол»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен свой игрой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Сербский футболист подчеркнул, что допустил серьезную ошибку во время первого гола бельгийцев.

«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович.

Напомним, что игра против «Андерлехта» была дебютной для Ивановича в составе «Зенита». Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.