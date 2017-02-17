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  • Иванович: «Так, как я, наверное ошибаются дети, когда начинают играть в футбол»

Иванович: «Так, как я, наверное ошибаются дети, когда начинают играть в футбол»

17 февраля 2017, 16:50
35

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович остался недоволен свой игрой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Сербский футболист подчеркнул, что допустил серьезную ошибку во время первого гола бельгийцев.

«Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты», — сказал Иванович.

Напомним, что игра против «Андерлехта» была дебютной для Ивановича в составе «Зенита». Ответная встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Андерлехт Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (35)
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polt
1487339962
Хорошо, что понимает, что накосячил... В отличии от наших Кокош, Дзюб, Юсуповых и Шатовых.
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Konjaga
1487340029
Нормально,ты попал в нужный говноклуб.На уровне русского чемпа еще играете.
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Konjaga
1487340122
Обидно,что такие бешенве бабки вливаются в бомжевик.Толку то никакого.
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4agaaa
1487341187
Приятно слышать, что человек осознаёт свои ошибки! А где извинения кокорина шатова???? Где???
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Jenea83
1487341691
дети и старики товарищ Бранислав)))
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Wiz94
1487350302
Обидно, что в команду такие деньги вливают, стадион им строят, а отдачи никакой, команда по европейским меркам ниже среднего. Лучше бы Ростову хотя бы 20% средств давали от того что идёт Зениту
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Антибиотик
1487352893
Поле ему не понравилось)) Ничего, в марте месяце на наших полях поиграешь.
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Закат
1487357115
это просто начало деградации!
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franck_ribery
1487406628
хороший дебют)))
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forward33
1487611725
Да. Иванович сдал за последний год сильно. Жаль...
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