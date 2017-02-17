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    Орлов: «Все ждут от Ивановича лидерства, а он играл слишком робко»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Напомним, что для сербского футболиста эта встреча стала первой за петербургский клуб.

    «Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял. Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько», – отметил Орлов.

    Напомним, что Иванович перешел этой зимой в «Зенит» из «Челси» в качестве свободного агента.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.02.2017 15:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 февраля 2017, 18:47

      Иванович пенсионер. Зря его взяли. Анюков, да и Нету справа сыграли бы лучше. И Ломбертса надо было ставить. Луческу потерял нюх на игроков. Эрнани-ну как можно пробовать новичка в таком матче?

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