Орлов: «Все ждут от Ивановича лидерства, а он играл слишком робко»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал игру защитника «Зенита» Бранислава Ивановича в матче 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). Напомним, что для сербского футболиста эта встреча стала первой за петербургский клуб.

«Бранислав долго не играл в основном составе. Видимо, этот навык потерял. Потом, если помните, он точно так же ошибся в одном контрольном матче на сборах. Значит, не сделал соответствующих выводов. Кроме того, вчера серб действовал слишком уж робко. Все ждут от него лидерства. После перерыва он в принципе пошел вперед, начал обыгрывать. В команде должен быть вожак! И не один, а несколько», – отметил Орлов.

Напомним, что Иванович перешел этой зимой в «Зенит» из «Челси» в качестве свободного агента.