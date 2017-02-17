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    Раньери назвал «Миллуолл» фаворитом игры с «Лестером»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла». По мнению итальянца, соперник его команды является фаворитом данной встречи.

    «Я сделаю много изменений. Вся моя команда будет новой из-за десяти замен, которые я хочу совершить.

    «Миллуолл» обыграл две команды АПЛ. Мы знаем об этом, и мы аутсайдеры. Если они выиграли у «Борнмута»и «Уотфорда», значит они выше нас.

    Наша цель – Премьер-лига. Конечно, мы постараемся сделать все возможное в Кубке Англии и Лиге чемпионов, но наша задача состоит в том, чтобы сохранить место в АПЛ», – сказал Раньери.

    Источник: Skysports

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    17.02.2017 14:52
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