Раньери назвал «Миллуолл» фаворитом игры с «Лестером»

Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Кубка Англии против «Миллуолла». По мнению итальянца, соперник его команды является фаворитом данной встречи.

«Я сделаю много изменений. Вся моя команда будет новой из-за десяти замен, которые я хочу совершить.

«Миллуолл» обыграл две команды АПЛ. Мы знаем об этом, и мы аутсайдеры. Если они выиграли у «Борнмута»и «Уотфорда», значит они выше нас.

Наша цель – Премьер-лига. Конечно, мы постараемся сделать все возможное в Кубке Англии и Лиге чемпионов, но наша задача состоит в том, чтобы сохранить место в АПЛ», – сказал Раньери.