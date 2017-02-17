Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луческу: «Кокорин и Шатов должны задать вопрос о своей игре»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам румынского специалиста, в ответной встрече в Санкт-Петербурге болельщики увидят другой «Зенит».

    — Игра, в которой хозяева заслужили победу. Было видно большое желание с их стороны — больше, чем у нас. Задали очень высокий ритм игре. Забили быстрый гол после очень грубой ошибки Ивановича. И тем самым пришлось менять полностью тактику сегодняшней игры, раскрываться полностью, пытаться атаковать, но на таком поле очень сложно это делать.

    Учитывая, что поле не очень хорошее, было много потерь при обработке мяча, соперник этим пользовался, и это приводило к нескольким моментам у наших ворот. Уверен, что все было бы по-другому, если бы не глупый гол. Нам нужно было обязательно выстоять эти 20-25 минут, учитывая, что давно не было официальных матчей. Мы предполагали так сделать, но этот гол, к сожалению, все перевернул.

    Имели моменты и в первом тайме, и во втором, но, к сожалению, не реализовали. Счет 2:0 — хороший результат для хозяев, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой «Зенит».

    — Ашампонг фактически решил результат. Уделялось ли ему особое внимание?

    — Мы знали о его очень хороших скоростных данных и то, что он подключается из глубины и может оказаться в завершающей фазе в штрафной площадке. Мы не должны были терять мячи. Если мы вспомним второй гол, Кокорин легко потерял мяч, Ашампонг остался один на один и забил.

    Молодость этой команды, а практически всем их атакующим игрокам по 21-22, мы должны были компенсировать своим опытом, хорошим расположением на поле, тактической расстановкой всех игроков. Но, к сожалению, хочу напомнить, что гол, который нам забили и которого никто не ожидал, все перевернул.

    — Сегодня дебютировали Эрнани и Иванович. Можно сказать, что Данни дебютировал после годичного перерыва. Расскажите о ваших впечатлениях от них.

    — Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле: хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем.

    — На какой позиции Данни выходил на поле?

    — Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиано. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

    — Поменяете ли вы радикально свою игру в следующем матче?

    — Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, то ход игры бы изменился, – сказал Луческу.

    Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.02.2017 12:24
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 19:36

      Самое интересное когда избавятся от Кокорина на кого будут вешать всех собак - по этому думаю его никуда не уберут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 19 февраля 2017, 19:29

      По мне руководство подчищают свои ошибки - и есть хороший стрелочник Кокорин - а вот смотрите ни слова про Дзьюба - а мы что не смотрели игру - вот оно мастерство такого не услышишь от Бикиеча- обычно тренер все берет на себя и трепаться про игроков не будет -

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 18 февраля 2017, 07:11

      И тренер,и команда должны задать вопрос о СВОЕЙ игре,т.к. соперник играл намного лучше! Играли в равных условиях,не хрен отмазки про поле лепить. Скажи прямо-Обосрались!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 17 февраля 2017, 18:34

      ...позорище–Кокорин и весь Зенит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 февраля 2017, 16:34

      Иванович и вправду вчера удивил...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 17 февраля 2017, 16:09

      Кокорин, Юсупов, Нету - это вообще донные днища. Проблема в том, что это не новость, не для кого, кроме Луческу. И это печально.

      Шатов, Иванович, Жулиано - сыграли заметно ниже своего же уровня.

      Гарсия в принципе не слишком скиловый игрок, потому в Ман Сити и не задержался.

      Дзюба, Данни, Жирков - могут играть полезнее, опять же не на пике возможностей провели матч.

      Только Эрнани и Кришито порадовали.

      В общем большой вопрос к Луческу по комплектованию команды в трансферное окно, её подготовке в перерыве, и выбору состава. Ну который уже раз он сам же говорит мол Кокорин лажает, а раз за разом ставит его в основу. Это наглядный пример каких то странностей в его подходе. Да его Шахтёр иногда что то выигрывал, но в основном речь об УПЛ, турнире двух команд, где бюджет Шахтёра как мне кажется был повыше чем у Динамо Киев. А в Европе Шахтёр ни раз и не два безвольно сливал матчи, да тому же Зениту.... Эх, время покажет, но как по мне, не видать трофеев с Луческу, даже с кубка при нём вылетели, от не впечатляющего Анжи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 17 февраля 2017, 15:22

      В данной ситуации, нужно вопрос ставить не так как поставил его Луческу! Вопрос в данной ситуации должен звучать в таком ключе:" Кокорин и Шатов, нужны ли эти игрочишки в принципе и правильно и за что они "кушают свой хлеб?" Уровень этих игроков это ФНЛ или зональное футбольное первенство. Они даже не дотягивают до высшего дивизиона и так не очень классного чемпионата. А вопрос прибывания этих игроков в профессиональном футболе вообще спорный...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > Болельщик Реал Мадрида 19 февраля 2017, 19:33

      интересные вы ребят - что вы зацыклились на этом Какорине он что сам себя в состав включает - вся вина на тренере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      kella 17 февраля 2017, 14:25

      Какой вопрос? Зима, - медведи сосут лапу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 17 февраля 2017, 14:18

      ...А вот КокоШанель надо задуматься об их игре)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 17 февраля 2017, 14:04

      да в дубль их

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11