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  • Луческу: «Кокорин и Шатов должны задать вопрос о своей игре»

Луческу: «Кокорин и Шатов должны задать вопрос о своей игре»

17 февраля 2017, 12:24
37

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам румынского специалиста, в ответной встрече в Санкт-Петербурге болельщики увидят другой «Зенит».

— Игра, в которой хозяева заслужили победу. Было видно большое желание с их стороны — больше, чем у нас. Задали очень высокий ритм игре. Забили быстрый гол после очень грубой ошибки Ивановича. И тем самым пришлось менять полностью тактику сегодняшней игры, раскрываться полностью, пытаться атаковать, но на таком поле очень сложно это делать.

Учитывая, что поле не очень хорошее, было много потерь при обработке мяча, соперник этим пользовался, и это приводило к нескольким моментам у наших ворот. Уверен, что все было бы по-другому, если бы не глупый гол. Нам нужно было обязательно выстоять эти 20-25 минут, учитывая, что давно не было официальных матчей. Мы предполагали так сделать, но этот гол, к сожалению, все перевернул.

Имели моменты и в первом тайме, и во втором, но, к сожалению, не реализовали. Счет 2:0 — хороший результат для хозяев, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой «Зенит».

— Ашампонг фактически решил результат. Уделялось ли ему особое внимание?

— Мы знали о его очень хороших скоростных данных и то, что он подключается из глубины и может оказаться в завершающей фазе в штрафной площадке. Мы не должны были терять мячи. Если мы вспомним второй гол, Кокорин легко потерял мяч, Ашампонг остался один на один и забил.

Молодость этой команды, а практически всем их атакующим игрокам по 21-22, мы должны были компенсировать своим опытом, хорошим расположением на поле, тактической расстановкой всех игроков. Но, к сожалению, хочу напомнить, что гол, который нам забили и которого никто не ожидал, все перевернул.

— Сегодня дебютировали Эрнани и Иванович. Можно сказать, что Данни дебютировал после годичного перерыва. Расскажите о ваших впечатлениях от них.

— Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле: хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем.

— На какой позиции Данни выходил на поле?

— Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиано. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

— Поменяете ли вы радикально свою игру в следующем матче?

— Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, то ход игры бы изменился, – сказал Луческу.

Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Источник: ФК «Зенит»
Лига Европы Андерлехт Зенит Кокорин Александр Шатов Олег Ачимпонг Джеффри Эрнани
Комментарии (37)
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Павелий
1487323773
Просто признай, что пришёл в Зенит за баблом. И с честью уйди.
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Евгений Лесников
1487323923
Как мэтр тренерского цеха Луческу вежливо промолчал о своих тактических просчетах...Плохое поле одинаковым было для для гостей и для хозяев,так что странное оправдание с его стороны...
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neveldomha
1487324683
Чего ругаться то. Сыграли как Барселона и даже лучше. Всего то 2 пропустили.
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vladimir-7
1487325184
ФК Зенит необходимо спокойно подыскивать хорошего главного тренера.
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Сильвербой
1487325227
Зажравшаяся команда получила то что заслужила! Кокорину нечего задумываться, это его уровень, а Шатов себя звездой считает!
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Ник_ЦСКА
1487325641
Я ты должен был задать себе вопрос, зачем ты их выпускал!?
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ufos73
1487326961
Поле плохое, Коко и Шатов плохие, но хуже всех Андерлехт, который зачем то забил быстрый гол! Вот они редиски, всюигру поломали )))
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Наварх
1487328201
Столько грязи льётся на Российскую команду, которая играет своей первый матч после перерыва и в гостях на тяжелом поле. не забывайте кто лидер России по коэффициентам уефа, каждый год, для дополнительного места в лиге чемпионов. Это первая игра Ивановича, надо его поддержать, все ошибаются. Они тоже люди, пример не равнозначный, но посмотрите на Барсу, одни из лучших игроков мира, а проиграли 4:0. Вы не думаете, что в ответке Барса не сможет тоже 4 загнать?; может да, а может и нет, хаить все горазды. Я не оправдываю поражение Зенита, они провалили игру, много ошибок, но есть второй матч и надо поддержать Российскую команду, а не гноить считая чужие деньги. Краснодар выйграл дома 1:0 - это достижение? Молодцы победили + России, но Турки дома могут и разорвать Краснодар. Краснодар в гостях в РФПЛ вообще ни разу не выйграл. в графе 0, а в группе лиге европы всего один раз и то 0:1. В то время они еду в гости к Туркам, которые проиграли последний раз дома в сентябре и то в национальном чемп., а в Европе все 3 матча победы и даже над МЮ. Я не говорю, что Краснодар хуже или лучше, но багаж Краснодара в Турции мизерный, как и Андерлехта в Петербурге. Ростов единственный на данность клуб в России, который обеспечил сильный задел, опять же дома. Поддерживать надо все Российские клубы в Еврокубках, а не делить на плохие и хорошие. Все равны и делают общее дело. Без обид, всем добра.
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Клим Чугункин.
1487329008
Хитрые Бельгийцы себе захапали хорошее поле,а бомжей заставили на бахче бегать,арбузы и дыни гонять.
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Болельщик Реал Мадрида
1487334138
В данной ситуации, нужно вопрос ставить не так как поставил его Луческу! Вопрос в данной ситуации должен звучать в таком ключе:" Кокорин и Шатов, нужны ли эти игрочишки в принципе и правильно и за что они "кушают свой хлеб?" Уровень этих игроков это ФНЛ или зональное футбольное первенство. Они даже не дотягивают до высшего дивизиона и так не очень классного чемпионата. А вопрос прибывания этих игроков в профессиональном футболе вообще спорный...
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