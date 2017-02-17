Луческу: «Кокорин и Шатов должны задать вопрос о своей игре»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2). По словам румынского специалиста, в ответной встрече в Санкт-Петербурге болельщики увидят другой «Зенит».

— Игра, в которой хозяева заслужили победу. Было видно большое желание с их стороны — больше, чем у нас. Задали очень высокий ритм игре. Забили быстрый гол после очень грубой ошибки Ивановича. И тем самым пришлось менять полностью тактику сегодняшней игры, раскрываться полностью, пытаться атаковать, но на таком поле очень сложно это делать.

Учитывая, что поле не очень хорошее, было много потерь при обработке мяча, соперник этим пользовался, и это приводило к нескольким моментам у наших ворот. Уверен, что все было бы по-другому, если бы не глупый гол. Нам нужно было обязательно выстоять эти 20-25 минут, учитывая, что давно не было официальных матчей. Мы предполагали так сделать, но этот гол, к сожалению, все перевернул.

Имели моменты и в первом тайме, и во втором, но, к сожалению, не реализовали. Счет 2:0 — хороший результат для хозяев, но у нас есть целая неделя для анализа произошедшего, и в домашней игре все увидят другой «Зенит».

— Ашампонг фактически решил результат. Уделялось ли ему особое внимание?

— Мы знали о его очень хороших скоростных данных и то, что он подключается из глубины и может оказаться в завершающей фазе в штрафной площадке. Мы не должны были терять мячи. Если мы вспомним второй гол, Кокорин легко потерял мяч, Ашампонг остался один на один и забил.

Молодость этой команды, а практически всем их атакующим игрокам по 21-22, мы должны были компенсировать своим опытом, хорошим расположением на поле, тактической расстановкой всех игроков. Но, к сожалению, хочу напомнить, что гол, который нам забили и которого никто не ожидал, все перевернул.

— Сегодня дебютировали Эрнани и Иванович. Можно сказать, что Данни дебютировал после годичного перерыва. Расскажите о ваших впечатлениях от них.

— Эрнани сегодня вообще дебютировал в Европе и, наверное, был лучшим на поле: хорошо закрывал зоны, пытался быстро играть и нанес несколько хороших ударов. Что касается Ивановича, то он, к сожалению, скорее всего, не адаптировался к полю. Было видно его большое желание играть, но, к сожалению, пока он не адаптирован ни к нашей игре, ни к полю, которое было сегодня. Данни не готов до конца, мы дали ему поиграть во втором тайме, но ему еще нужно время, чтобы вернуться на тот уровень, который все мы знаем.

— На какой позиции Данни выходил на поле?

— Он может играть только на двух позициях — Шатова и Жулиано. Сегодня вышел на первую. Отдельно стоит сказать, что должны себе задать вопрос о своей игре Кокорин и Шатов.

— Поменяете ли вы радикально свою игру в следующем матче?

— Надеемся, качество поля будет лучше. Мы сегодня допустили очень много технических ошибок из-за плохого состояния газона. Думаю, если бы мы забили в начале матча, то ход игры бы изменился, – сказал Луческу.

Напомним, что ответный матч между «Зенитом» и «Андерлехтом» пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге.