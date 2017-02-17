Капитан «Спарты» не верит в выход в 1/8 финала Лиги Европы

Капитан «Спарты» Борек Докал оценил шансы своей команды на выход в следующий раунд после поражения в первом матче от «Ростова».

«Что сегодня произошло со «Спартой»? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр.

Каковы наши шансы пройти «Ростов»? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше», – приводит слова футболиста 161.ru.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.