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    Капитан «Спарты» не верит в выход в 1/8 финала Лиги Европы

    Капитан «Спарты» Борек Докал оценил шансы своей команды на выход в следующий раунд после поражения в первом матче от «Ростова».

    «Что сегодня произошло со «Спартой»? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр.

    Каковы наши шансы пройти «Ростов»? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше», – приводит слова футболиста 161.ru.

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» – «Спарта» закончился со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 09:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +767

      товрос 17 февраля 2017, 11:22

      а где чморгелло,так ее комент хочется почитать или очко поехала Зениту зализывать в аэропорт?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > товрос 17 февраля 2017, 13:24

      Да здесь оно ,на других ростовских новостях.

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 17 февраля 2017, 10:40

      Если такой бардак в обороне будет то дальше Ростов идет однозначно.Ростов поздравляю с заслуженной победой.Молодцы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      adekvat 17 февраля 2017, 10:37

      А кто верит?

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 17 февраля 2017, 10:24

      Капитан очевидность:)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      dimid 17 февраля 2017, 10:08

      без шансов, РОСТОВ идет дальше!!!

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 17 февраля 2017, 10:07

      хороший футболист, в ведущий клуб нашего чемпионата вписался бы отлично

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 февраля 2017, 10:04

      Не верить - это говорить "мы точно не пройдем". А тут игрок говорит, что шансов мало, но они все равно есть. Кто там источник? А, Бомбардир. Ну тогда все понятно

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 17 февраля 2017, 09:58

      Хоть за Ростов спокойно в ответной игре.

      0
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