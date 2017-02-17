Дешахт: «Зенит», похоже, не знал, кто такой Ашампонг»

Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт считает, что его команда одной ногой уже находится в 1/8 финала Лиги Европы после победы над «Зенитом» в домашнем матче 1/16 финала турнира. Напомним, что матч закончился со счетом 2:0.

«Здорово, что нам удалось оставить свои ворота сухими. Нам остается теперь лишь забить хотя бы один гол на выезде, и можно считать, что дело почти сделано.

Мы провели отличный матч. Несмотря на изменения в составе, мы показали себя единым целым, настоящей командой. «Зенит», похоже, не знал, кто такой Ашампонг. Они совершенно не знали, как ему противостоять», – приводит слова Дешахта Sporza.

Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» состоится 23 февраля.