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    Дешахт: «Зенит», похоже, не знал, кто такой Ашампонг»

    Защитник «Андерлехта» Оливье Дешахт считает, что его команда одной ногой уже находится в 1/8 финала Лиги Европы после победы над «Зенитом» в домашнем матче 1/16 финала турнира. Напомним, что матч закончился со счетом 2:0.

    «Здорово, что нам удалось оставить свои ворота сухими. Нам остается теперь лишь забить хотя бы один гол на выезде, и можно считать, что дело почти сделано.

    Мы провели отличный матч. Несмотря на изменения в составе, мы показали себя единым целым, настоящей командой. «Зенит», похоже, не знал, кто такой Ашампонг. Они совершенно не знали, как ему противостоять», – приводит слова Дешахта Sporza.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт» состоится 23 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 08:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 февраля 2017, 23:02

      Это бывает. В игре с Базелем недооценили Салаха, в первом матче.
      В ответном его и видно не было. Спаллеттии сделал выводы.
      Зенит чуть не отыгрался. В конце пенальти не забили. Тоже 0:2 было.
      Дешахт рано радуется, ногу можем и оторвать.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 17 февраля 2017, 11:32

      Мы знаем, как ему противостоять. Его нужно купить, и как можно скорее.)

      -1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 февраля 2017, 10:23

      Молодцы!А Зенит расстроил((

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