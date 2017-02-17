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    Ибрагимович: «Надеюсь оформить хет-трик и в ответном матче»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что рассчитывает повторить свой хет-трик и в ответном матче с «Сент-Этьеном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

    «У нашей команды были хорошие моменты в этой встрече. Для нас было важно добиться дома крупной победы, которая развязала бы нам руки в ответном матче. Мы играли хорошо, но могли бы и лучше.

    Мы побеждаем в третьем матче подряд, что важно. Но не стоит расслабляться, ведь все может всегда резко измениться. Но сейчас, в поворотный момент сезона, мы довольны этими результатами. Мы по-прежнему играем на четыре фронта. Пятый трофей, Суперкубок Англии, мы уже выиграли.

    Каждый раз, когда играю против «Сент-Этьена», мне удается забивать несколько голов за счет упорной работе на поле. Надеюсь оформить хет-трик и на следующей неделе», – сказал Ибрагимович.

    Матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» закончился со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет во Франции 23 февраля.

    Источник: BBC

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    17.02.2017 06:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +295

      ильиных 17 февраля 2017, 10:41

      А кто против? Клепай пока можешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +351

      simoron81 17 февраля 2017, 09:19

      красавчик Ибра

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