Ибрагимович: «Надеюсь оформить хет-трик и в ответном матче»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович признался, что рассчитывает повторить свой хет-трик и в ответном матче с «Сент-Этьеном» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«У нашей команды были хорошие моменты в этой встрече. Для нас было важно добиться дома крупной победы, которая развязала бы нам руки в ответном матче. Мы играли хорошо, но могли бы и лучше.

Мы побеждаем в третьем матче подряд, что важно. Но не стоит расслабляться, ведь все может всегда резко измениться. Но сейчас, в поворотный момент сезона, мы довольны этими результатами. Мы по-прежнему играем на четыре фронта. Пятый трофей, Суперкубок Англии, мы уже выиграли.

Каждый раз, когда играю против «Сент-Этьена», мне удается забивать несколько голов за счет упорной работе на поле. Надеюсь оформить хет-трик и на следующей неделе», – сказал Ибрагимович.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Сент-Этьен» закончился со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет во Франции 23 февраля.