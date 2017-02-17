Ерохин: «В паре «Ростова» и «Спарты» еще ничего не решено»

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» (4:0). По словам футболиста, российская команда поедет на ответный матч с настроем, что счет 0:0.

«Мы серьезно настраивались на этот матч. «Спарта» — крепкая команда. Сегодняшний результат ни о чем не говорит, впереди ответная игра. Мы поедем в Прагу с настроем, что счет 0:0. В нашей паре ничего не решено. После первого тайма нам было важно не пропустить, поэтому не теряли концентрацию. Старались забить еще, к счастью, нам это удалось. В эпизоде с четвертым голом я видел, что Азмуну проще пробить, чем мне, поэтому оставил ему мяч. Хорошо, что он забил. Теперь будем играть в гостях, как будто это первый матч.

Спасибо болельщикам, что пришли на стадион, все-таки погода была нефутбольная. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал. Это было потрясающе. Считаю, что «Спарта» играет в чешском стиле. То есть в силовой футбол. «Спарта» является техничной командой. Но сегодня они действовали грубо. Думаю, футболисты «Спарты» завелись, когда Конате получил красную карточку», – сказал игрок.

Ответная встреча состоится в Чехии 23 февраля.