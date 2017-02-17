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    Ерохин: «В паре «Ростова» и «Спарты» еще ничего не решено»

    Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы против «Спарты» (4:0). По словам футболиста, российская команда поедет на ответный матч с настроем, что счет 0:0.

    «Мы серьезно настраивались на этот матч. «Спарта» — крепкая команда. Сегодняшний результат ни о чем не говорит, впереди ответная игра. Мы поедем в Прагу с настроем, что счет 0:0. В нашей паре ничего не решено. После первого тайма нам было важно не пропустить, поэтому не теряли концентрацию. Старались забить еще, к счастью, нам это удалось. В эпизоде с четвертым голом я видел, что Азмуну проще пробить, чем мне, поэтому оставил ему мяч. Хорошо, что он забил. Теперь будем играть в гостях, как будто это первый матч.

    Спасибо болельщикам, что пришли на стадион, все-таки погода была нефутбольная. Спасибо всем, кто сегодня нас поддерживал. Это было потрясающе. Считаю, что «Спарта» играет в чешском стиле. То есть в силовой футбол. «Спарта» является техничной командой. Но сегодня они действовали грубо. Думаю, футболисты «Спарты» завелись, когда Конате получил красную карточку», – сказал игрок.

    Ответная встреча состоится в Чехии 23 февраля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2017 01:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 февраля 2017, 08:37

      Ростов обеспечил себе дальнейшее продвижение и можно спокойно играть ответку.

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      Рейтинг: +399

      kella 17 февраля 2017, 08:06

      Барсе б такой настрой!

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > kella 17 февраля 2017, 08:22

      Ну ок, пусть возьмут на полке немного. Только с возвратом.

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